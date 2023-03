‘Kotlabel’ vergemakkelijkt zoektocht naar studentenkamer: ‘Dit zorgt ervoor dat je waar voor je geld krijgt’

De start van de lente luidt jaarlijks ook de zoektocht naar een nieuw kot in voor studenten en hun ouders. Geen gemakkelijke zoektocht is dat. Volgens de studentenorganisaties wordt het steeds moeilijker om een betaalbaar en kwaliteitsvol kot te vinden.

De komst van een uniform Vlaams kotlabel moet ervoor zorgen dat studenten en hun ouders een beter zicht krijgen op de kotenmarkt. Vandaag hanteren studentensteden en onderwijsinstellingen een ratjetoe van eigen labels. “De huidige situatie maakte het voor studenten weinig transparant om koten met elkaar te vergelijken”, zegt Diependaele. “Daar brengen we nu verandering in.”

Brandveilig

Het nieuwe kotlabel zal ingaan vanaf 2024, zodat studenten en ouders er rekening mee kunnen houden in hun zoektocht naar een kot voor het academiejaar 2024-2025. Het label zal uitgereikt worden op basis van drie criteria: de woningkwaliteitsnormen, de brandveiligheid en de vraag of het kot stedenbouwkundig vergund is. Indien alle attesten en vergunningen in orde zijn, wordt het label toegekend.

Diependaele: “Op een nieuwe website zullen studenten in één oogopslag via een kaartje van Vlaanderen alle kwalitatieve koten met een kotlabel kunnen ontdekken. Zo kunnen ze zoeken per stad, straat of zelfs adres om te kijken wat het aanbod is en of het kot al dan niet beschikt over een kotlabel. Maar het label wordt ook fysiek zichtbaar: de kotbaas zal het label aan het studentenverblijf kunnen afficheren.”

Het kotlabel is voorlopig niet verplicht voor kotbazen. “Maar het spreekt voor zich dat het aangeraden is, gezien dit de nieuwe norm zal worden.”

Aanbod

Julien De Wit, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS), reageert tevreden op de komst van het kotlabel. “We weten dat het aanbod van koten klein is en dat de vraag stijgt. Dit zorgt ervoor dat studenten niet altijd een kwaliteitsvol kot huren. Dit nieuwe label moet ervoor zorgen dat ze waar voor hun geld krijgen. Nu hebben een aantal steden al een eigen label, maar dat werkt soms verwarrend.”

Voor de VVS is het belangrijk dat het label “zo snel mogelijk” ook rekening zal houden met de klantvriendelijkheid van een kotbaas. In Leuven is dat vandaag al het geval. “Maar we begrijpen dat dit moeilijker te objectiveren is. Hier moet nog onderzoek voor gebeuren.” Diependaele zal naar eigen zeggen bekijken of een uitbreiding op termijn mogelijk is. Maar hij wil graag al tegen 2024 starten met de huidige criteria.

“Het kotlabel zorgt voor meer transparantie en dat is een goede zaak”, zegt onderzoeker Joren Sansen (VUB). “Maar wonderen mogen we er niet van verwachten. Aangezien de vraag zo hoog is, zal het label niet voor een snelle verbetering zorgen van de kwaliteit van koten. Ook koten zonder een label zullen nog verhuurd raken. Voor kotbazen is de stimulans dus niet zo groot. Die zal pas groeien als het aanbod stijgt.”