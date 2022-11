‘Kosmische zandloper’ vastgelegd door James Webb-ruimtetelescoop onthult geboorte van een ster

De protoster is net niet zichtbaar in het centrum van de zandlopervormige wolk van gas en stof. Ook de blauwe en oranje wolken errond zijn alleen zichtbaar in infrarood licht, en worden nu dus voor het eerst vastgelegd op beeld dankzij de Nircam (Near-InfraRed Camera) van James Webb. De nieuwe primeur benadrukt nog maar eens hoe belangrijk de nieuwe ruimtetelescoop is om de anders verborgen aspecten van het heelal te onthullen.

Het gekleurde licht boven en onder de ster ontstaat wanneer materiaal dat door de ster is uitgestoten, in botsing komt met omringende materie. Het stof is het dunst in de blauwe delen en het dikst in de oranje delen, aldus het persbericht van NASA.

De ruimteorganisatie legt verder uit dat de donkere lijn in het midden van de ‘zandloper’ bestaat uit dicht gas en stof, waaruit in de toekomst een planeet kan ontstaan. Die lijn zou momenteel momenteel ongeveer zo groot zijn als ons zonnestelsel. De ster van het beeld heeft wel nog een lange weg te gaan voordat hij een volwaardige ster wordt. L1527, zoals de jonge ster en zijn wolk worden genoemd, is slechts zo’n 100.000 jaar oud. Ter vergelijking: onze zon is ongeveer 4,6 miljard jaar oud.

“Schokken en turbulentie verhinderen de vorming van nieuwe sterren, die zich anders overal in de wolk zouden vormen. Als gevolg daarvan domineert de protoster de ruimte en neemt hij veel van het materiaal voor zichzelf in”, schrijven de onderzoekers nog.

De James Webb Space Telescope is de opvolger van de succesvolle ruimtetelescoop Hubble. Hij werd op kerstdag 2021 gelanceerd. Wetenschappers werkten decennia aan de ontwikkeling van de ruimtetelescoop, het resultaat van een internationaal samenwerkingsverband tussen NASA, het Europees Ruimteagentschap en het Canadese Ruimteagentschap.