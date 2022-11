‘Koop een huis, krijg een Tesla’: creatieve vastgoeddeal in Nieuw-Zeeland lokt massa geïnteresseerden

Jarenlang groeiden de bomen in de vastgoedsector tot in de hemel, maar in economisch turbulente tijden is het moeilijker om zaken te doen. In Nieuw-Zeeland probeert een makelaar van kantoor Barfoot & Thompson daarom geïnteresseerde kopers te lokken met een wel erg opmerkelijk voorstel. Wie de aangeboden villa met zeven slaapkamers in de buitenwijken van Auckland koopt, krijgt er een Model Y van Tesla ter waarde van 66.000 euro bij.

Daarvoor moeten kopers wel diep in de buidel tasten, want de makelaar vraagt iets meer dan 1 miljoen euro voor de woning. “Sinds de advertentie online staat, krijgen we heel veel aanvragen binnen. We zouden het pand binnen de week kunnen verkopen”, zegt vastgoedmakelaar Prince Kapoor aan Bloomberg.

De actie van Barfoot & Thompson komt niet uit de lucht vallen. Nieuw-Zeeland bestaat misschien uit eilanden, maar dat betekent niet dat de natie zich kan beschermen tegen de inflatie die de rest van de wereld treft. De centrale bank in het land probeert iets aan de situatie doen door de rente te verhogen. Aan het eind van de maand stijgt die opnieuw met 75 basispunten, naar 4,25 procent.

Door de hogere rente krijgen mensen het moeilijker om een lening voor vastgoed te financieren, wat verklaart waarom vastgoedmakelaars als Barfoot & Thompson origineel uit de hoek moeten komen om het aantal transacties niet te laten dalen. Een fraai pand als dat in Auckland zou in het verleden zonder problemen verkocht worden, maar momenteel zijn er in diezelfde wijk nog vierhonderd andere woningen op de markt. Dat is 43 procent meer dan vorig jaar. Nieuw-Zeelandse experts verwachten daarom dat makelaars met steeds grotere en gekkere acties uit de hoek zullen komen.

Vastgoedprijzen

De hoge rente en het overaanbod hebben daarnaast een grote impact op de vastgoedprijzen. Cijfers van het Real Estate Institute New Zealand tonen aan dat de mediaanprijs voor een woning het voorbije jaar met 10,9 procent daalde, naar iets meer dan 641.000 euro. In Auckland, de hoofdstad van het land, ging het zelfs om een terugval van 12,7 procent in vergelijking met een jaar geleden.

De belofte van een ‘gratis’ Tesla bij aankoop van een woning klinkt aantrekkelijk, maar die komt er dus enkel door een realiteit die op economisch vlak weinig rooskleurig is. De dalende vastgoedprijzen leiden er namelijk niet toe dat meer mensen zich een eigen woning kunnen veroorloven.

Economen make, zich zorgen over de huiseigenaars die een lening met een variabele rentevoet afsloten. Een rapport van de centrale bank toont aan dat als de rente naar 7 procent stijgt, de helft van de mensen die vorig jaar een lening afsloten maandelijks meer dan 50 procent van hun inkomen aan de terugbetaling moeten spenderen. De vraag is of een Tesla op de oprit die financiële last voldoende compenseert.