Koning Filip betuigt ‘oprechte spijt’ in Congo, maar excuses kwamen er niet. Wat nu?

De spijt die koning Filip twee jaar geleden in briefvorm betuigde voor Belgische wandaden in Congo, heeft hij nu ook luid en duidelijk uitgesproken in hoofdstad Kinshasa. Enkele duizenden Congolezen verzamelden woensdagnamiddag voor het parlementsgebouw om naar de toespraak te luisteren, het meest geanticipeerde moment van het vijfdaagse staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde.

“Hoewel veel Belgen destijds in Congo het beste van zichzelf hebben gegeven (...) was het koloniale regime als zodanig gebaseerd op uitbuiting en overheersing”, sprak de koning klare taal. Hij erkende ook dat het regime “stoelde op een verhouding van ongelijkheid” en gekenmerkt was door “paternalisme, discriminatie en racisme”.

Daarmee veroordeelde koning Filip het bewind van Leopold II en de koloniale periode nog sterker dan in zijn eerdere brief. Die kwam er ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, op een moment dat het Belgische koloniale verleden onder invloed van de Black Lives Matter-beweging gelinkt werd aan blijvende, structurele discriminatie en racisme.

Mijlpaal

Spijt werd in de toespraak zelfs “diepste en oprechte spijt”. Maar officiële excuses kwamen er dus niet. “Daarmee zou de koning zijn boekje te buiten zijn gegaan”, zegt emeritus hoogleraar geschiedenis Mark Van den Wijngaert. Spijt is een morele houding, excuses impliceren mogelijk herstelbetalingen of restituties. Een bijzondere Kamercommissie buigt zich daar momenteel over.

“Laten we dit nieuwe hoofdstuk samen schrijven”, stak de koning alvast de hand uit naar president Félix Tshisekedi. Die boodschap werd niet onverdeeld enthousiast onthaald. Dat de koning af en toe de nationale talen - Lingala, Swahili, Kikongo en Tshiluba - gebruikte, kon op applaus rekenen. Tijdens de toespraak klonk echter ook boegeroep.

Toch vinden veel waarnemers uit de Congolese gemeenschap, zoals politicologe Nadia Nsayi en Tracy Bibo-Tansia (11.11.11), de toespraak een “historische mijlpaal”, mede dankzij enkele opvallende klemtonen. Voor het eerst benoemde een Belgisch staatshoofd de hulp van Congolese soldaten in de twee wereldoorlogen. Daarnaast richtte hij zich nadrukkelijk tot de jeugd, zowel in Congo als in België. Zij waren het die twee jaar geleden de discussie deden oplaaien.

Diezelfde jeugd hinkt - alvast in België - op twee gedachten. Activist Lieven Miguel Kandolo miste toch excuses. “Dat is het startpunt voor concrete herstelacties, die veel breder moeten gaan dan enkel betalingen”, zegt hij. Volgens jeugdwerker Don Pandzou is er wel geluisterd naar de diaspora. “Dat hoor je in zijn bewoordingen. Nu is het wachten op de politiek om die woorden in daden om te zetten.”

Eerder op de dag overhandigde de koning samen met premier Alexander De Croo (Open Vld) een zeldzaam masker aan het Nationaal Museum van Congo (MNRDC), afkomstig uit het AfricaMuseum. In bruikleen weliswaar, als een intentieverklaring. Vorige week werd het juridische kader voor een grootschalige restitutie goedgekeurd in de Kamercommissie. Die tekst moet nu nog goedgekeurd worden in het parlement.