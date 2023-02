▶ Kondigt Poetin nieuw offensief of mobilisatie aan? ‘Bestaan van ons land staat op het spel’

“We zullen stap voor stap beslissen over de taken van de speciale militaire operatie”, kondigt Poetin aan in het parlement. “We bevinden ons in een moeilijke tijden, maar daarna zullen historische momenten volgen.”

Over de invasie van Oekraïne zegt de Russische president het volgende: “We hebben er alles aan gedaan om het probleem in de Donbas vreedzaam op te lossen, maar achter onze rug had het Westen al een ander scenario voorbereid. Kiev hield al gesprekken met het Westen over wapenleveringen vóór onze militaire operatie.”

Poetin haalt ook uit naar de Verenigde Staten: “De VS hebben eenzijdig verdragen met de voeten getreden. Zij zijn de oorlog begonnen.”

Hij legt de volledige schuld van de oorlog bij het Westen, dat volgens hem “Oekraïne lange tijd geleden al anti-Russisch heeft gemaakt” en “onbeperkte macht” wil. Ook zegt Poetin dat “de militaire divisies van Oekraïne nazi-attributen gebruiken” en dat het voortbestaan van zijn land op het spel staat: “De verantwoordelijkheid van de escalaties op het slagveld liggen bij het Westen, dat van een lokaal conflict een wereldwijd conflict wil maken.”

“De Anglicaanse Kerk is van plan om een genderneutrale god in te voeren. Ze weten niet waar ze mee bezig zijn”, gaat Poetin verder. “Het Westen probeert onze samenleving te verdelen. Ze gokken op verraders. Maar wij zullen nooit zijn zoals de westerse elites, die zich wagen aan heksenjachten. De meerderheid van ons volk steunt onze acties in de verdediging van de Donbas. Ik wil het Russische volk bedanken voor hun vastberadenheid en steun.”

Poetin claimt dat hij snel vrede wil terugbrengen in zijn land. Daarnaast zegt hij dat er sociale steunmaatregelen komen voor de “nieuwe gebieden”, waarmee hij de vier illegaal geannexeerde Oekraïense provincies bedoelt, en dat hij begrijpt “hoe moeilijk het is voor de nabestaanden van de gesneuvelde soldaten”. “Onze soldaten vechten voor de toekomst en voor het herstel van de historische gerechtigheid. Het is onze plicht om families te ondersteunen die geliefden hebben verloren. Ik stel voor een staatsfonds op te richten voor veteranen en gesneuvelde soldaten.”

Ook voor de sancties tegen Rusland is aandacht in de toespraak. “Het Westen bevecht ons op economisch vlak, maar zal daar niet in slagen. Het Westen heeft prijsstijgingen en jobverlies in ons land uitgelokt. Hun doel is om onze mensen te doen lijden, maar de Russische economie heeft bewezen sterker te zijn dan het Westen dacht.”

Russische bedrijven hebben ondanks de sancties alle middelen om zich verder te blijven ontwikkelen, zegt Poetin. Hij zegt ook dat Moskou met andere landen samenwerkt om nieuwe betalingssystemen op te zetten, nu Russische banken van het internationale betalingssysteem Swift zijn afgekoppeld.