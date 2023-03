Komt er een ultiem akkoord over stikstof? Vlaamse regering maakt zich op voor nieuwe teleurstelling

Al sinds zondagnacht is de Vlaamse regering verlamd door onzekerheid. De vastgelopen stikstofgesprekken hebben een wig gedreven tussen cd&v en en haar coalitiepartners N-VA en Open Vld. Op de ministerraad van vrijdag zal minister-president Jan Jambon (N-VA) een poging wagen om zijn regering te reanimeren.

Een belronde langs de kabinetten laat weinig hoop bestaan op een doorbraak. De christendemocraten wachten vol spanning af hoe Jambon de discussies straks aanvat. Wordt er gepraat om het akkoord nog aan te passen, of om cd&v de doen buigen? “Als het is om ons onder druk te zetten, zal het niet lang duren. Iedere keer dat je het probeert, maakt het minder indruk”, zegt een christendemocraat.

Dinsdag gaf Jambon in het parlement wel aan dat er zondag nog toegevingen werden gedaan waar verder over gepraat kan worden. Of die soelaas kunnen bieden, valt te betwijfelen. Volgens de christendemocraten waren die toegevingen “niet van die aard om aan de oplossing voor het probleem bij te dragen.

“Er is weinig veranderd sinds zondag. Wij zijn ervan overtuigd dat we het gaatje gezocht hebben van wat mogelijk is”, klinkt het bij het kabinet-Jambon. “Cd&v zegt dat er nog onderhandeld wordt. Wij vinden dat we niet verder kunnen dan dit zonder ons op juridisch drijfzand te begeven.”

Lees: vrijdag zal vastgesteld worden dat de regering nog steeds hopeloos verdeeld is. Binnen de meerderheid wordt openlijk toegegeven dat de situatie er niet bijzonder goed uitziet. En wat als er geen oplossing komt? Niemand die daar een antwoord op wil wagen.