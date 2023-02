Komt er een hek rond Europa? Regeringsleiders willen buitengrenzen versterken met Europees geld

De komst van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky deed het bijna vergeten, maar op de Europese top werd donderdagavond en -nacht ook over asiel en migratie gepraat. De meeste landen willen dat de Europese buitengrenzen beter moeten worden bewaakt om het illegaal binnendringen van Europa zo moeilijk mogelijk te maken.

Landen als Hongarije, Bulgarije, Griekenland, maar ook Oostenrijk, willen meer infrastructuur zoals muren of hekken. Ze willen bovendien willen dat Brussel daar geld voor vrijmaakt, en wisten dat debat tijdens de top naar zich toe te trekken.

De Europese Raad, zo staat in de conclusies, “roept de Commissie op om maatregelen van lidstaten te financieren die rechtstreeks bijdragen tot de controle van de EU-buitengrenzen, zoals pilootprojecten op het vlak van grensbeheer, net als tot de verbetering van de grenscontrole in belangrijke landen langs transitroutes naar de Europese Unie”. Die Europese financiering moet “onmiddellijk” worden vrijgemaakt.

De pleitbezorgers van infrastructuur en de pilootprojecten die in de conclusies worden beschreven, kunnen dat als verwijzingen naar hekken en muren interpreteren, al worden die niet expliciet genoemd. De Hongaarse premier Viktor Orban zette aan de vergadertafel de toon toen hij zei dat hij op de grens met Servië al een twee meter hoog hek heeft gebouwd, maar daar met Europees geld een hek van vijf meter hoog van wil maken.

De exacte formulering van de tekst over grensbescherming deed de discussie nog wat aanslepen. In de ontwerpconclusies was de oproep namelijk wolliger geformuleerd. Belgisch premier Alexander De Croo kwam er tijdens deze discussie echter niet tussen, omdat de federale regering intern verdeeld is. Ook achteraf op Radio 1 wilde De Croo het woord ‘hek’ niet in de mond nemen. Hij benadrukte dat de verdediging van de buitengrenzen over meer gaat dan infrastructuur als muren en drones.

Zo verwees hij naar de beschrijving die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) al eerder maakte over de kwestie: ‘hekken met een deur’. “Er zullen dus wel mensen geholpen worden, maar het moet bij de grens al duidelijk worden wie daar recht op heeft.”

In hun conclusies op de migratietop benadrukken de leiders dan ook dat ze bij de bescherming van hun buitengrenzen altijd het internationaal recht en de fundamentele rechten zullen respecteren.

Pact voor asiel en migratie

Op vraag van onder meer België en Nederland werd in de slottekst een verwijzing ingeschreven naar het nieuwe Europees pact voor asiel en migratie, dat tegen de lente van 2024 helemaal rond moet zijn. Ook de Dublinprocedure haalde de tekst, die bepaalt wanneer welk land verantwoordelijk is voor een asielaanvraag.

Doorgaans gaat het om de EU-lidstaat waar de persoon in kwestie Europa is binnengekomen. Zolang het pact niet in werking is getreden, moet ‘Dublin’ nageleefd worden, betoogt België. Dat moet de zogenaamde secundaire migratiestromen tegengaan.

Ons land is daarom ook tevreden met het engagement om nationale data over opvang en migratiestromen beter te monitoren, zodat migratietrends sneller in kaart kunnen worden gebracht. In maart wordt de balans op het vlak van migratie opnieuw opgemaakt.