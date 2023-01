Knieprothese of galblaasingreep? Daarvoor hoeft u niet langer in het ziekenhuis te overnachten

Sinds 1 januari werken ziekenhuizen met een nieuwe lijst ingrepen die via dagopname kunnen gebeuren. Vorig jaar stonden nog 246 ingrepen op die zogenaamde A-lijst, nu maar liefst 551. Na het plaatsen van een knie- of heupprothese hoeft u dus niet meer te overnachten in het ziekenhuis. Al kan dat nog wel, als de arts dat noodzakelijk vindt.

Naast de A-lijst is er ook een B-lijst: die bevat ingrepen waarvoor een dagopname absoluut moet volstaan. Denk aan het verwijderen van spataders of het weghalen van amandelen bij kinderen. Een klassieke hospitalisatie met overnachting wordt daarbij als overbodig gezien. Ziekenhuizen kunnen er nog wel voor kiezen, maar zullen slechts vergoed worden alsof het om een gewone dagopname gaat. Anders gezegd: ziekenhuizen die patiënten onnodig laten overnachten, zullen daar financieel voor gestraft worden.

“Een ziekenhuisverblijf is duur voor de samenleving”, verdedigt minister Vandenbroucke de nieuwe regels. Het geld dat bespaard wordt, zal opnieuw geïnvesteerd worden in de ziekenhuizen, klinkt het. “Maar ook: niemand ligt graag in het ziekenhuis, herstellen lukt vaak beter thuis én bovendien vermijd je thuis het risico een ziekenhuisinfectie op te lopen.” Volgens het kabinet-Vandenbroucke loopt nog altijd 7 procent van de opgenomen patiënten een ziekenhuisinfectie op.

Werkdruk verlagen

De hervorming moet daarnaast helpen om het personeelstekort in de ziekenhuizen terug te dringen. Overnachtingen in het ziekenhuis betekenen immers veel extra werk. Door de overnachtingen terug te dringen, wil Vandenbroucke de werkdruk verlagen. Het kabinet schat dat het aantal klassieke hospitalisaties door de nieuwe regels gaat dalen van 700.000 naar zo’n 480.000.

Dat de ziekenhuizen onder flinke druk staan, bleek eerder deze week. Het hoogtepunt van de coronapandemie ligt dan wel definitief achter ons, toch moet het UZ Leuven een deel van de niet-dringende zorg uitstellen. De boosdoener: de combinatie van corona, RSV en een griepepidemie. Daardoor zijn er niet alleen veel patiënten, maar valt ook veel personeel zelf ziek uit.

De vernieuwing past in een grote ziekenhuishervorming die Vandenbroucke nog deze legislatuur in de steigers gezet wil hebben. De minister maakt zich sterk dat hij daarvoor op schema ligt.

Al zet de hervormingsijver van Vandenbroucke ook kwaad bloed. BVAS, de grootste artsenvakbond, dreigt ermee uit het Medicomut-akkoord te stappen. Dat akkoord legt onder meer vast welke tarieven aangesloten artsen mogen aanrekenen. Volgens BVAS laat Vandenbroucke de artsen te weinig ruimte om te kiezen of ze al dan niet aan de vaste tarieven willen werken.