KMI waarschuwt voor gladde wegen, code geel in meerdere provincies

Het is vandaag zwaarbewolkt tot betrokken met in het noordwesten van het land wat lichte regen of smeltende sneeuw. Maar in de andere regio’s verwachten we sneeuw die lokaal tot een sneeuwlaag tussen 5 en 10 cm kan leiden, in de Hoge Venen mogelijk tot rond 15 cm, meldt het KMI.

Omdat er kans op gladheid is waar de sneeuw blijft liggen, zullen de strooidiensten van Wegen en Verkeer waar nodig uitrijden. Er wordt zo veel mogelijk voor het glad wordt gestrooid, maar met hier en daar sneeuw in het vooruitzicht, is het mogelijk dat er extra wordt bij gestrooid na de neerslag.

De beslissingen over al dan niet strooien worden genomen op basis van het GladheidMeetSysteem (GMS), een digitaal dashboard dat gladheid voorspelt door weergegevens van het KMI te combineren met een wegenweermodel, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Deze winter is 103.000 ton zout in voorraad voor 313 strooiroutes op wegen en 200 strooiroutes op fietspaden. Er zullen dit seizoen ook heel wat vernieuwde fietspadstrooiers uitrijden. Verder roept Wegen en Verkeer automobilisten op om voor vertrek de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen. Brussel Mobiliteit meldde zondagavond ook al dat het zijn strooidienst opstart.

Waarschuwing voor gladheid van 04/12 22u tot 06/12 01u: Een Franse neerslagzone schuift vanaf het zuidoosten verder over het land en zal vannacht en maandag ons weerbeeld bepalen. Ten zuiden van ... (https://t.co/sPNybMQZwU) pic.twitter.com/zBJG68G95Q — KMI (@meteobenl) 5 december 2022

Sneeuw smelt weg in Vlaanderen

Geleidelijk wordt het later vandaag vanaf het noordwesten droger en ook iets zachter. In Laag­-België gaat de sneeuw over in smeltende sneeuw en regen en smelt het sneeuwlaagje stilaan weg. In de Ardennen blijft de sneeuw op de meeste plaatsen liggen.

De maxima liggen tussen 0 graden in de Ardennen, 2 à 3 graden in het noordwesten en 5 graden vlak aan zee. De wind waait zwak, en aan zee matig, en krimpt van noord of noordnoordoost naar noord tot noordwest.

Vanavond valt er nog wat lichte regen in de provincie Limburg en nog wat sneeuw in de Ardennen, maar daarna wordt het vrijwel overal droog. Het blijft wel bewolkt en in het centrum en zuidoosten van het land komt het tot vorming van mist, lokaal mogelijk dichte mist. Aan zee kunnen in de late nacht dan weer enkele buien vanaf zee opduiken. De minima liggen tussen ­1 en 5 graden. De wind wordt zwak uit noordelijke of veranderlijke richtingen.

Dinsdag start op de meeste plaatsen grijs, maar in de loop van de dag verschijnen er op meerdere plaatsen opklaringen, in het noordwesten soms brede opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het dan weer zwaarbewolkt en mistig. In de kuststreek zijn enkele buien mogelijk, elders zou het droog blijven. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 7 graden vlak aan zee. De wind is meestal zwak en krimpt van noordelijke naar westelijke richtingen.