KMI waarschuwt vanochtend voor gladde wegen: met deze tips houdt u het veilig op de weg

Code oranje wordt afgekondigd als minstens de helft van de provincie getroffen wordt. Dat leek nu net het geval te kunnen zijn in West- en Oost-Vlaanderen. Als u de weg op moet, kan u hier checken hoe dat kan in veilige omstandigheden.

Waarschuwing voor gladheid van 15/12 22u tot 16/12 14u: In de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen schalen we tijdelijk op naar code oranje omdat er aanvriezende neerslag voorkomt over een ... (https://t.co/sPNybMQZwU) pic.twitter.com/ItGgHLyFTC — KMI (@meteobenl) 15 december 2022

Het blijft vandaag over het uiterste oosten en zuidoosten lange tijd zonnig. Ook over het westen en het noordwesten zijn de opklaringen vaak breed met vanochtend nog kans op een winterse bui aan de kust. Elders verwacht het KMI lage wolken met nevel en eventueel wat sneeuwvlokjes, maar over het centrale deel van het land kunnen er in de loop van de dag opklaringen ontstaan. De kans op lokale rijm- of ijsplekken blijft bestaan. Tot ongeveer vrijdagmiddag geldt code geel voor gladheid in het hele land.

De maxima liggen tussen 3 à 4 graden vlak aan zee, rond het vriespunt in het centrum en -2 graden in de Hoge Venen. De wind is overwegend zwak uit veranderlijke of noordelijke richtingen.

Komende nacht minima tot -11 graden

Vanavond zijn er brede opklaringen over het westen, terwijl het over het oosten bewolkter is. Komende nacht verwachten het KMI in vele streken lage wolken, nevel of aanvriezende mist. Het blijft dus oppassen voor rijmplekken. Het is alweer zeer koud met minima van -4 tot -11 graden (of plaatselijk in de Ardennen nog wat kouder). De zwakke veranderlijke wind draait in de loop van nacht naar zuidelijke richtingen.

Zaterdag maken, na opnieuw een zeer koude ochtend, de aanvriezende nevel en mist geleidelijk plaats voor de zon. De maxima liggen tussen +2 graden aan zee en -5 graden in de Ardennen met in het centrum waarden rond het vriespunt. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.