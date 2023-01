KMI waarschuwt met code oranje voor gladheid: ‘Opletten voor ijsplekken’

Bij code oranje kan gladheid “het verkeer erg bemoeilijken of stremmen en zeer gevaarlijk maken”, aldus het KMI. “Opletten vannacht en morgenvroeg voor lokaal gladde wegen en fietspaden in heel Vlaanderen. Onze strooidiensten volgen op en rijden uit waar nodig”, waarschuwt ook het Agentschap Wegen en Verkeer.

Vanavond trekt een zone met winterse neerslag verder oostwaarts. Er valt regen of smeltende sneeuw in Laag­-België en smeltende sneeuw of sneeuw in Midden­- en Hoog­-België. Daar kan de al gevormde sneeuwlaag dus nog wat aangroeien.

“Boven een hoogte van 400-500 meter valt er vannacht nog sneeuw en kan er zich een sneeuwlaag vormen van om en bij 5 centimeter, in de Oostkantons lokaal tot 10 centimeter”, aldus het KMI. “Achter de neerslagzone vallen er nog enkele regen-­ of winterse buien in de rest van het land.” Het gaat overal licht vriezen, met gevaar voor vorming van ijsplekken.

In West-Vlaanderen geldt bovendien tot 1 uur vannacht code geel voor felle regen. “Vooral in het westen en het zuiden van ons land zijn neerslaghoeveelheden mogelijk tussen 25 en 30 liter per vierkante meter in 24 uur tijd”, stelt het KMI. Bij code geel is plaatselijke wateroverlast mogelijk in regio’s die daar gevoelig voor zijn. Het verkeer kan plaatselijk gehinderd worden.