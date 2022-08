KMI verspreidt dubbele waarschuwing: ‘Lokaal kans op hevig onweer, maar elders valt geen druppel’

Er is mogelijk meer dan 10 liter per vierkante meter neerslag in 1 uur tijd mogelijk. Eventueel zijn ook wat hagel en rukwinden mogelijk. De waarschuwing geldt in heel het land van 14 tot 21 uur. Door de droge ondergrond kan hevige regen de komende dagen lokaal mogelijk overlast veroorzaken.

Intussen geldt nog steeds een waarschuwing wegens de hitte in grote delen van het land. Het gaat nu om code geel voor Brussel en heel Vlaanderen, op de kust na.

“De lucht is vochtiger”, merkt VRT-weerman Frank Deboosere op. “Dat heeft al tot een aantal buien geleid. In de provincie Antwerpen bijvoorbeeld viel hier en daar enkele millimeter regen, zelfs lokaal met onweer. Nu zijn er buien in de provincies Luik en Luxemburg. Het wordt wisselvallig. Er is kans op een bui en lokaal zelfs hevig onweer. Maar elders valt geen druppel.”

Onweer- en hittewaarschuwing Beeld KMI

Noodnummer 1772 geactiveerd Binnenlandse Zaken activeert het noodnummer 1722 omdat er mogelijk zware onweders over het land zullen trekken. Zondagavond en -nacht wordt het betrokken met vooral na middernacht een toenemende kans op buien ten zuiden van Samber en Maas. Aan het einde van de nacht kan er ook elders al een fikse bui vallen. Maandag kunnen de buien lokaal intens zijn en gepaard gaan met bliksem. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722. Dat nummer kan worden gebeld voor storm- en waterschade waarvoor bijstand van de brandweer nodig is. Er kan ook een digitale aanvraag worden ingediend, via 1722.be. Die optie geniet zelfs de voorkeur. Binnenlandse Zaken vraagt om het nummer 112 enkel te gebruiken voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

De rest van de week wordt wat koeler dan afgelopen week. Dinsdag begint vrij zonnig met hoge wolken. In de loop van de dag komen stapelwolken aanzetten die tot een aantal buien kunnen leiden, maar het blijft voornamelijk droog. De maxima schommelen tussen 25 tot 26 graden aan zee en in de Ardennen en 29 tot 30 graden in het centrum van het land.

De rest van de week zal eerder wisselvallig worden: pittige buien kunnen onweer met zich meebrengen. Woensdag kunnen er intense of onweerachtige buien zijn. De maxima liggen tussen 22 en 27 graden bij een zwakke tot matige wind.

Donderdag wordt het, na het verdwijnen van de eventuele ochtendnevel of -mist, snel wisselvallig met soms buien en kans op onweer. De maxima liggen tussen 19 en 27 graden. De wind is overwegend zwak.

Vanaf vrijdag zakken de maxima naar 23 graden en is er ook weer kans op neerslag. Aan zee is de wind soms vrij krachtig.