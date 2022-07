KMI kondigt code oranje af vanaf maandag: wat betekent dat? En welke maatregelen moet u nemen?

Het weerbericht

Deze ochtend wisselen zon en wolkenvelden elkaar in het noorden en noordoosten af. Elders is het zeer zonnig. In de namiddag ontwikkelen stapelwolken zich, maar wordt het alsmaar zonniger vanuit het noorden en het westen. De wind waait matig uit noord, meldt het KMI.

Volgende nacht is het rustig en helder of lichtbewolkt met enkel wat hoge wolkenvelden. De minima liggen tussen 6 en 14 graden. De wind is meestal zwak uit oost tot noordoost.

Morgen is het warm en zonnig met hoogstens wat hoge wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 24 en 26 graden in de Kuststreek en in de Ardennen en tussen 27 en 29 graden in de overige streken. Er staat een zwakke oosten­ tot noordoostenwind.

Maandag is er een gelijkaardig weerbeeld met maxima die schommelen tussen 30 en 34 graden, aldus weerman David Dehenauw. “Dinsdag wordt de warmste dag met maxima tussen 35 en plaatselijk 39 graden.”

Vanaf woensdag wordt het geleidelijk aan koeler, waarbij het kwik op de meeste plaatsen onder de 30 graden zakt. Ook neemt de kans op regen en onweersbuien dan toe.