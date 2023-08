KMI kondigt code geel af: deze namiddag kans op onweer met rukwinden en hagel

Het KMI waarschuwt voor slecht weer en kondigt code geel af voor alle provincies. “Momenteel komt er een eerste onweerslijn binnen vanuit Frankrijk”, zegt weerman Nicolas Roose van NoodweerBenelux. Vanaf de Franse grens neemt de bewolking in ons land toe met in de loop van de dag in vele streken stevige buien, hoofdzakelijk na de middag. Die kunnen gepaard gaan met onweer en op korte tijd veel neerslag en rukwinden veroorzaken. Hier en daar kan er ook hagel vallen. De maxima liggen tussen 23 en 29 graden.

Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het tijdelijke noodnummer 1722 bellen. Bel 112 enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Vanavond is het tijdelijk droger met opklaringen, maar later tijdens de avond of volgende nacht ontstaan er opnieuw buien die lokaal stevig zijn, met onweer en kans op hagel en rukwinden. De minima schommelen tussen 15 en 19 graden. Code geel blijft van kracht tot morgenvroeg.

Vrijdag trekt een koufront vanaf het westen door België. De dag verloopt wisselend of soms zwaarbewolkt, met op veel plaatsen buien. Die zullen plaatselijk nog intens en onweerachtig zijn, vooral ten zuiden van Samber en Maas. In de namiddag kan zich ook een vrij actieve buienlijn ontwikkelen over het noordwesten van het land. De maxima schommelen rond 20 of 21 graden aan zee, 22 of 23 graden in de Ardennen en 24 tot 26 graden elders.

Op zaterdag wisselen soms brede opklaringen en bewolkte perioden elkaar af. De buien zullen waarschijnlijk al in de ochtend de kust bereiken, waarna ze in de loop van de dag landinwaarts trekken. Ze zijn waarschijnlijk talrijker en plaatselijk intens in het westen en noordwesten. Het is merkbaar koeler met maxima van 16 of 17 graden in de Hoge Venen tot 20 of 21 graden in Vlaanderen.

Zondag wisselen brede opklaringen af met stapelwolken, waaruit nog enkele buien vallen, vooral aan zee en in de Ardennen. De maxima liggen tussen 16 of 17 graden in de Hoge Venen en 20 of 21 graden elders.