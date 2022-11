▶ Klimaatactivisten gooien soep tegen Van Gogh-schilderij in Rome

Vier militanten van de milieubeweging Ultima Generazione (Laatste Generatie) gooiden in het Palazzo Bonaparte in de Italiaanse hoofdstad - waar momenteel een tentoonstelling loopt over Van Gogh - een “groentepap” op het kunstwerk.

Onmiddellijk na de actie greep de beveiliging in, sloot ze de tentoonstellingszalen en verwijderde ze de bezoekers. De activisten lijmden, nadat ze de groentepap op het werk hadden gegooid, hun handen tegen de muur en riepen slogans tegen het gebruik van steenkool en de klimaatverandering.

Het schilderij is volgens ANSA niet door de groentesoep beschadigd omdat het wordt beschermd door glas.

Andere acties

Een ander schilderij van Vincent van Gogh was onlangs in Londen het doelwit van een klimaatactie van Just Stop Oil. Tegen het schilderij met zonnebloemen werd toen tomatensoep gegooid. In Nederland was het Meisje met de parel van Johannes Vermeer recent het doelwit van een klimaatactie.