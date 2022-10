▶ Klimaatactivist lijmt hoofd vast aan beroemd schilderij ‘Meisje met de parel’: drie Belgen opgepakt

Klimaatactivisten hebben de laatste tijd vaker op soortgelijke manier toegeslagen in Europese musea. Twee weken geleden gooiden leden van Just Stop Oil tomatensoep over een schilderij van Vincent van Gogh in de National Gallery in Londen. Afgelopen zondag smeten activisten in het Duitse Potsdam aardappelpuree op een stilleven van de Franse schilder Claude Monet.

Op een video van het voorval die op sociale media circuleert, is te zien hoe een activist wordt besmeurd met een rode substantie uit blik − ogenschijnlijk tomaten − en zijn hoofd vastlijmt aan de glasplaat voor het schilderij. Een andere persoon plakt zijn hand aan de groene wand ernaast. De twee activisten dragen shirts van de actiegroep Just Stop Oil, die zelf zegt niet achter de actie te zitten.

De Haagse politie bevestigt dat zij donderdagmiddag drie personen heeft aangehouden “na openlijke geweldpleging tegen goederen”. De drie hebben de Belgische nationaliteit, volgens de politie.

Wat weten we over de verdachten? Alle drie de verdachten hebben de Belgische nationaliteit, zo bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van de Nederlandse openbare omroep NOS. Het is nog onbekend hoelang het drietal zal blijven vastzitten. Het gaat om een man van 42 en twee mannen van 45 jaar oud. Een van hen zou Wouter Mouton zijn, een veganist die zich eerder ook al in de belangstelling werkte met acties tijdens de Ronde van Vlaanderen en de finale van de Beker van België in het voetbal. Ook kleefde hij zich afgelopen zomer nog vast aan een peperdure Van Eyck, maar kreeg hij vorige week wel de rekening in de bus. Lees hier meer: Klimaatactivist Wouter Mouton viseerde ook al kunstwerken: ‘Ik zou nooit bewust beschadigen’

BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) 27 oktober 2022

De politie voor het Mauritshuis waar de politie drie mensen heeft aangehouden. Beeld ANP