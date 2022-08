Kleinere steden populair bij jonge kopers: ‘In Deinze, Kortrijk of Lokeren liggen er nog heel wat opportuniteiten’

Kortrijk, Lokeren, Deinze, Herentals, Mechelen, Aarschot of Sint-Truiden, het zijn allemaal middelgrote of kleine steden die in de eerste zes maanden een erg jonge instroom kenden op de vastgoedmarkt. Dat blijkt uit nieuwe vastgoedcijfers van de Federatie van het Notariaat. Terwijl op Vlaams niveau zo’n één op de drie woonhuizen naar kopers jonger dan dertig ging, ligt dat in voornoemde steden gevoelig hoger. Gent (32%), Antwerpen (27%) en Leuven (26%) halen de Vlaamse lat dan weer niet.

Zeker wat woonhuizen betreft, zijn er dan ook heel wat twintigers of jonge dertigers die op hun budget botsen in de grote steden. De concurrentie is er moordend, “en dus gaan ze op zoek naar een woning die wél beantwoordt aan hun verwachtingen in een kleinere stad”, zegt notaris Bart van Opstal (notaris.be).

Eerder bleek al dat jonge kopers in de eerste helft van 2022 een inhaalbeweging maakten op de vastgoedmarkt, die in zijn totaliteit net afkoelde. De mediaanprijs die jongeren betaalden voor een woonhuis in 2022 (295.000 euro) ligt dan ook hoger dan de mediaanprijs in 2021 (287.000 euro). Voor appartementen is die stijging zelfs nog hoger: van 218.500 naar 230.000 euro.

Krapte

De verklaring voor die inhaalbeweging is tweeledig: investeerders in vastgoed, vaak een oudere doelgroep, denken twee keer na in tijden van onzekerheid, terwijl jonge kopers de hete adem van inflatie en stijgende rentevoeten net aangrijpen om snel nog een huis te kopen. Dat lijken ze dus steeds vaker in kleinere steden te doen.

Vastgoedexpert Lorenzo Van Tornhaut (VT-Invest Group/KU Leuven) stelt vast dat het in grote steden vooral aan de aanbodzijde vastloopt. “Nieuwe ontwikkelingen zijn er vaak complex, omdat het moeilijker is om alle buurtbewoners te verzoenen en te voldoen aan eisen van het beleid. In Deinze, Kortrijk of Lokeren zijn er nog heel wat stadszones waar opportuniteiten liggen.”

Dat blijkt ook uit cijfers van het Steunpunt Wonen. Verhoudingsgewijs worden in grote steden betrekkelijk weinig nieuwbouwvergunningen uitgedeeld in vergelijking met kleinere steden, wat een krapte – en dus ook verhitte vastgoedprijzen – in de hand werkt. “Tegelijk kopiëren die kleinere provinciesteden de succesrecepten, zoals fietsvoorzieningen of groene zones”, zegt Van Tornhaut. “Daardoor gaat de leefbaarheid er sterk op vooruit.”