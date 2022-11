Kleine bioboeren winnen van grootindustrieel Fernand Huts

Het verhaal gaat terug tot 2016. Toen besloot het Gentse OCMW om zo’n 450 hectare vruchtbare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen van de hand te doen om er onder andere een nieuw woon-zorgcentrum en een lokaal dienstencentrum in de stad mee te kunnen bouwen.

‘Omwille van het gemak’ werden de meer dan 70 percelen in één lot aangeboden. Het OCMW vreesde dat ze met een verkoop per perceel zouden blijven zitten met enkele minder bruikbare percelen. Uiteindelijk kocht Bijloke BV, een investeringsmaatschappij van Fernand Huts, via een stroman de hele zwik voor 17,5 miljoen euro. Huts blij en Gents OCMW blij.

Wie niet blij waren, waren Annelies Marchand en haar man Pieter Van Poucke. Twee bioboeren uit Doorselaar bij Lokeren die in de wijde omgeving bekend staan voor hun uitstekende côte à l’os. En ook graag een perceeltje van die vruchtbare gronden hadden willen kopen om zelf hun veevoeder te kunnen telen. Door de Gentse beslissing om alles als één lot te zien, maakten kleine boertjes zoals zij geen enkele kans. Want zoveel miljoenen euro op tafel kunnen leggen, dat kunnen enkel de Fernand Hutsen van deze wereld.

Wat volgde was een jarenlange juridische strijd. De bioboeren groeiden ondertussen ook uit tot boegbeelden van de strijd om duurzame en lokale landbouw. Boeren ondervinden steeds meer problemen om goede grond te vinden, omdat ze wel vaker moeten opboksen tegen kapitaalkrachtige speculanten.

En nu krijgen de bioboeren dus gelijk van het hof van beroep. Dat oordeelde dat het koppel wel degelijk schade heeft geleden, omdat het voor hen onmogelijk was om op te concurreren tegen een grootindustrieel.

De rechtbank viel ook vooral over de prijs die Huts heeft moeten betalen. Die prijs was namelijk een pak lager dan de eerder geschatte waarden van de gronden. Volgens Nic Reynaert, advocaat van de bioboeren, was die op 22,5 miljoen euro geschat. “Dat is dus een reële staatssteun van 5 miljoen euro”, zegt hij.

Een redenering die de rechtbank volgde. “De fout van het OCMW Gent bestaat erin dat zij aan Bijloke BV op onwettige wijze een voordeel heeft verleend die deze laatste onder normale marktvoorwaarden niet had kunnen krijgen”, oordeelde het hof in zijn arrest, waarop het de verkoop van de gronden nietig verklaarde.

Hoe het nu verder moet, is erg onduidelijk. De bioboeren juichen en Fernand Huts ligt hier wellicht niet eens wakker van. Maar voor het Gentse OCMW is de uitspraak wel een hele klap. De 17,5 miljoen euro uit de verkoop is intussen al lang geïnvesteerd.