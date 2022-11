Klein miljoen Belgen bezit meerdere woningen

Iets minder dan een derde van die 854.914 Belgen is eigenaar van drie, vier of vijf panden. Een kleine 8 procent van de multi-eigenaars bezit meer dan vijf panden. Zo'n 43 Belgen hebben zelfs meer dan 50 eigendommen op hun naam staan. Dat zijn onder meer vakantieverblijven, verhuurappartementen of kleinere studio's. Bedrijfspanden en bouwgronden zijn niet meegeteld.

Van de 11,5 miljoen inwoners in België heeft ruim de helft geen onroerend goed in eigendom, leren de nieuwe kadastergegevens. Al omvat die groep ook 2,3 miljoen minderjarigen voor wie woning­bezit eerder uitzonderlijk is. Kijken we alleen naar de 18-plussers, dan bezit 46,5 procent van de Belgen geen residentieel vastgoed.