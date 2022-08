Klein Kasteeltje gaat weer open voor asielzoekers

Het asielcentrum aan het kanaal en de kleine ring van Brussel bleef gisteren dicht voor nieuwe asielzoekers, nadat er chaos was ontstaan door een verplaatsing van de nadarhekken. De Brusselse politie had ze verplaatst, na klachten van buurtbewoners over overlast. Veel asielzoekers slapen er op straat in afwachting dat ze het gebouw binnen mogen om asiel aan te vragen.

De Moor herhaalde in Terzake op Canvas dat de instroom van kandidaat-vluchtelingen momenteel groot is, ook in de buurlanden, en dat al verscheidene maatregelen genomen zijn om de mensen onderdak te geven. Er is extra opvang geopend en er komt nog opvangcapaciteit bij, aldus de staatssecretaris.

Ze bevestigde daarnaast dat sinds maart minder Afghanen als vluchteling erkend worden dan kort na de machtsovername door de taliban in Afghanistan, maar benadrukte dat elk aanvraag individueel en grondig behandeld wordt en dat niet lichtzinnig omgesprongen wordt met de asielaanvragen.