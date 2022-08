Klein Kasteeltje gaat weer open voor asielzoekers, maar enkel voor families, alleenstaande vrouwen en minderjarigen

Het asielcentrum aan het kanaal en de kleine ring van Brussel bleef gisteren dicht voor nieuwe asielzoekers, nadat er chaos was ontstaan door een verplaatsing van de nadarhekken. De Brusselse politie had ze verplaatst, na klachten van buurtbewoners over overlast. Veel asielzoekers slapen er op straat in afwachting dat ze het gebouw binnen mogen om asiel aan te vragen.

De Moor herhaalde in Terzake op Canvas dat de instroom van kandidaat-vluchtelingen momenteel groot is, ook in de buurlanden, en dat al verscheidene maatregelen genomen zijn om de mensen onderdak te geven. Er is extra opvang geopend en er komt nog opvangcapaciteit bij, aldus de staatssecretaris.

Ze bevestigde daarnaast dat sinds maart minder Afghanen als vluchteling erkend worden dan kort na de machtsovername door de taliban in Afghanistan, maar benadrukte dat elk aanvraag individueel en grondig behandeld wordt en dat niet lichtzinnig omgesprongen wordt met de asielaanvragen.

Enkel families, kwetsbare mensen en minderjarigen

De stoep voor het Klein Kasteeltje stond vrijdagochtend opnieuw overvol. De mensen die vooraan aanschuiven , werden geselecteerd door de medewerkers van Fedasil om dan te voet omgeleid te worden naar het aanmeldcentrum aan de achterkant. De rij met families, alleenstaande vrouwen, kinderen en zieke mensen werd volledig weggewerkt, maar geen enkele van de alleenstaande mannen mocht zich vrijdag aanmelden. Die werden weggeleid op bevel van de burgemeester.

Alleenstaande mannen die asiel willen aanvragen, worden omsingeld door de Brusselse politie en weggeleid op bevel van de politie. Beeld Tim Dirven

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft inmiddels aan de federale regering gevraagd de rampenfase aan te kondigen voor de situatie aan het Klein Kasteeltje en maatregelen te nemen. Dat zegt directeur Tine Claus. “Ga over op hotelopvang in afwachting van noodopvang, kondig de federale rampenfase af zodat de minister van Binnenlandse Zaken zowel personeel als gebouwen kan opvorderen en zet de civiele bescherming in om deze noodsituatie ongedaan te maken”, somt ze op. Volgens haar volstaan de maatregelen die de federale regering een maand geleden nam, niet.