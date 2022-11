Klacht tegen leerkracht in lier die ‘examenvragen gaf in ruil voor naaktfoto’s’: parket opent onderzoek

Het Antwerpse parket bevestigt dat er een opsporingsonderzoek opgestart wordt naar mogelijke wantoestanden in het Sint-Aloysiusinstituut in Lier. “Tot op heden is er geen klacht ingediend”, zegt de Antwerpse parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Maar op basis van de berichtgeving in de media hebben we beslist om ambtshalve een onderzoek te openen.”

De leerkracht uit Geel, van de beroepsopleiding verpleegkunde (HBO5), zou examenvragen hebben doorgespeeld aan meerderjarige leerlingen in ruil voor naaktfoto’s via Snapchat. Bovendien zou hij ook seksuele handelingen met hen hebben gesteld in de kelder van het schoolgebouw.

Nadat die verhalen waren uitgelekt, trokken verschillende leerlingen in september aan de alarmbel. ­Samen met een vertrouwensleerkracht stapten ze naar de directie met bewijzen, waaronder screenshots en berichtenverkeer met de man. De directie laat, ruim twee maanden na de eerste klacht, aan Gazet van Antwerpen weten de zaak nog altijd te ­onderzoeken.

De man staat in de zorg­sector bekend voor zijn werk rond psychisch welzijn bij zorgverleners. De leerkracht ontkent elke betrokkenheid bij seksueel overschrijdend gedrag aan het Sint-Aloysiusinstituut en geeft aan dat de schooldirectie niet op de hoogte zou zijn van klachten over hem. Diezelfde directie reageerde inmiddels bij HLN dat er een onderzoek gestart is, maar “kon er niet verder over uitweiden wegens het onderzoek”.