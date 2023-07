Klacht tegen Europarlementslid Assita Kanko (N-VA) over psychologische intimidatie geseponeerd

Volgens Europarlementslid voor N-VA Assita Kanko heeft het bevoegde comité geoordeeld dat “de beschuldigingen over ongeoorloofd veeleisend gedrag ongegrond zijn gebleken” en is de klacht over psychologische intimidatie tegen haar geseponeerd.

In mei raakte via nieuwssite Politico bekend dat er bij het Europees Parlement een klacht was ingediend tegen Kanko door een ontslagen ex-medewerker. De klacht zelf werd ingediend in november vorig jaar. Het ging om de opstart van een ‘harassment procedure’ wegens ongeoorloofd veeleisend gedrag.

Politico sprak verder met verschillende voormalige medewerkers en schetste een beeld van een soort angstcultuur, onder meer door onhaalbare opdrachten en persoonlijke ongepaste vragen.

Kanko wilde eerder geen inhoudelijke commentaar geven op de zaak maar hield vol dat ze recht in haar schoenen stond. Volgens Kanko is de klacht nu geseponeerd. “Het bevoegde comité heeft op basis van alle argumenten, feiten en resultaten van het onderzoek besloten dat de beschuldigingen aan mijn adres over ongeoorloofd veeleisend gedrag ongegrond zijn gebleken”, zegt de N-VA-politica. “De voorzitter van het Europees Parlement volgt het advies van dit comité en seponeert bijgevolg de klacht”, aldus Kanko.

Door het lopende onderzoek kon Assito Kanko eerder niet reageren op de kwestie. “Dat was bijzonder frustrerend, zeker omdat ik wist dat ik recht in mijn schoenen stond”, reageert ze nu. “Ik ben zeer verheugd dat na dit maandenlange en zeer grondige onderzoek mijn naam hiermee eindelijk gezuiverd is. Ik hoop deze slopende episode voor mij en mijn familie nu definitief achter mij te kunnen laten”, besluit de N-VA-politica.