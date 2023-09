Klacht tegen Conner Rousseau geseponeerd: ‘Gerechtelijke stappen werden gezet op aandringen van twee journalisten. Dit maakte ik nooit eerder mee’

Op 22 juni was bij het parket van Oost-Vlaanderen een klacht ingediend tegen Conner Rousseau over mogelijke zedenfeiten. “Die klacht is grondig onderzocht, maar het onderzoek heeft geen elementen opgeleverd die erop wijzen dat Conner Rousseau strafbare feiten heeft gepleegd”, aldus het parket. Het dossier wordt daarom geseponeerd.

“Conner Rousseau heeft altijd gesteld dat hij recht in zijn schoenen staat en dat is nu ook duidelijk bevestigd door de gerechtelijke autoriteiten”, aldus Christine Mussche, advocaat van Rousseau in deze zaak. “Alle betrokken personen werden ondervraagd en het Openbaar Ministerie is snel tot een beslissing kunnen komen. Die snelheid van beslissing kan enkel verklaard worden door de inhoud zelf van de dossiers: er was mijn cliënt niets te verwijten.”

De voorbije maanden kwam Rousseau in opspraak door drie verschillende meldingen over ongepast gedrag tegen hem. In een persmededeling sprak Vooruit toen over “een heksenjacht” en een “doelbewuste haat- en roddelcampagne”. Dat gebeurde volgens de partij “maar met maar één doel: Conner en Vooruit kapot maken. Dat is blijkbaar je lot als je in dit land te populair wordt en de stilstand in de politiek wil doorbreken.”

Hoewel Vooruit en Rousseau dat ontkennen, zouden de aanhoudende geruchten ook meegespeeld hebben in de coming-out van Rousseau. “Ik weet nog niet wat ik ben, maar ik val minstens op de twee”, zei Rousseau in een interview met journalist Eric Goens in juni. Dat hij zich voor de eerste keer uitsprak over zijn geaardheid, kwam volgens Rousseau door de druk die hij voelde van anderen om erover te spreken. “Er zullen mensen vragen waarom ik daar nu plots mee kom. Dat is omdat ik het gevoel heb dat ik in een klein lokaal sta en de muren op mij afkomen.”

Opluchting

Ook Mussche uit kritiek op de manier waarop de zaak tot stand is gekomen: “In alle drie de dossiers werd duidelijk vastgesteld en in processen-verbaal werd vastgelegd dat de gerechtelijke stappen door de klagers pas werden gezet op herhaaldelijk aandringen van en mede werden georganiseerd door personen extern aan het dossier, met name door twee journalisten. Dit maakte ik tijdens mijn lange baliecarrière nooit eerder mee.”

Alle drie de klachten zijn nu geseponeerd. Rousseau of Vooruit onthouden zich voorlopig van commentaar. Maar op het partijhoofdkwartier was dinsdagavond wellicht een zucht van opluchting te horen. De klachten tegen de voorzitter leken dan ook een stevige domper op de feestvreugde te worden. Na enkele lastige jaren maakte de partij zich klaar voor een electorale groeispurt. Volgens de laatste verkiezingspeilingen zou de partij in 2024 in Vlaanderen net geen 17 procent van de stemmen halen. Een interne peiling van Vooruit schat hun kansen zelfs boven de 17 procent.

Dat momentum heeft de partij grotendeels te danken aan Rousseau. Sinds hij het voorzitterschap in 2019 van John Crombez overnam, blies hij met een nieuwe naam en een mix van oude en nieuwe gezichten de socialistische partij nieuw leven in. In peilingen verslaat hij Bart De Wever als populairste politicus van Vlaanderen. Nu de klachten van tafel zijn, lijkt die donderwolk vooralsnog weg te trekken.