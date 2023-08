Kiosk op Antwerpse Groenplaats afgesloten na aanhoudende overlast: uitwerpselen kwamen in metrostation terecht

De kiosk op de Groenplaats is een klein podium waar bij evenementen of manifestaties muziek wordt gespeeld of toespraken plaatsvinden. De laatste tijd werd de constructie echter vaak ingepalmd door daklozen en drugsverslaafden, die er zelfs hun gevoeg deden. Voor de politie is de maat nu vol. Er werden hekken geplaatst aan de toegangstrap.

Onder de kiosk bevindt zich het metrostation aan de Groenplaats en daar kwamen zelfs uitwerpselen in terecht.“Dat was bijzonder onhygiënisch”, zegt Wouter Bruyns van de lokale politie in Antwerpen aan VRT NWS. “Zo creëer je ook een onveiligheidsgevoel op de Groenplaats. De kiosk afsluiten lijkt te werken. Er is nu minder overlast.”

Hoe lang de maatregel zal gelden, is niet duidelijk. Er staat wel een heraanleg gepland van het plein waarbij de kiosk sowieso zal verdwijnen, maar die werken starten pas in 2025.