Kinderopvang in Langemark gesloten na schedelfractuur bij kind: gerecht voert onderzoek

De groepsopvang Kiekeboe in een verbouwde hoeve langs de Diksmuidestraat in Langemark is sinds dinsdag gesloten. “We schorsten de vergunning nadat we maandag op de hoogte werden gebracht van een incident in de kinderopvang”, zegt Nele Wouters, woordvoerder bij Kind en Gezin. In de opvang raakte een kind van rond de 9 maanden zwaargewond nadat het een stoel op het hoofdje kreeg. Wellicht trok een ander kindje de stoel omver. Het slachtoffertje werd met een schedelfractuur naar het ziekenhuis gebracht. Het voorval vond vorige week al plaats, maar pas gisteren werd de politie Arro Ieper op de hoogte gebracht van de feiten. Ondertussen werd het parket ingelicht en werd een onderzoeksrechter aangesteld. Niemand is echter aangehouden.

Ware toedracht

Ook Kind en Gezin kreeg pas eergisteren, op 23 mei, een aangifte binnen. “Wij besloten onder procedure van dringende noodzakelijkheid de vergunning van de kinderopvang onmiddellijk in te trekken”, aldus Nele Wouters. “Dat wil zeggen dat een eventueel beroep niet opschortend werkt en de opvang dus gesloten blijft. We begrijpen dat dit voor iedereen een drastische maatregel is, zowel voor de ouders als voor de uitbaters van de opvang. We doen dat echter omdat we absoluut zeker willen zijn dat er eventueel geen andere kinderen gevaar zouden lopen door onveilige situaties.” Kind en Gezin onderzoekt ondertussen de ware toedracht. “Ik spreek van een incident en niet van een accident omdat we momenteel nog niet weten wat er zich precies heeft afgespeeld in de opvang. We hebben wel al kunnen vaststellen dat er probleem is met het toezicht in de crèche.”

De sluiting is opgelegd voor drie maanden. “Als de uitbaters aantonen dat ze met alles in orde zijn en alle mogelijke maatregelen hebben genomen, dan bestaat de kans dat ze opnieuw de deuren kunnen openen”, weet de woordvoerster. Kind en Gezin heeft geen weet van eerdere ernstige feiten in Kiekeboe en volgde de opvang dan ook niet speciaal op.

Wederopbouwhoeve

De uitbaters van Kiekeboe willen geen commentaar geven op het incident. Door de sluiting moeten ouders die hun kroost onderbrachten in Kiekeboe op zoek naar een andere opvang. “En dat is niet eenvoudig”, zegt burgemeester Dominique Cool (N-VA) van Langemark-Poelkapelle. “In onze gemeente zijn in totaal tien initiatieven die kinderopvang verzorgen, maar overal zit het goed vol.”

De kinderopvang Kiekeboe bevindt zich in een bijgebouw van de hoeve ‘Mosscher ambacht’. De eigenaars, waarvan de vrouw de opvang uitbaat, zijn de wederopbouwhoeve momenteel nog aan het verbouwen.