Kinderdagverblijf in Schilde gesloten: ‘Veiligheid van kinderen mogelijk in gedrang’

“In afwachting van het onderzoek gaat het om een schorsing, maar er zijn ernstige aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar zou kunnen zijn”, zegt Nele Somers, woordvoerder van het Agentschap Opgroeien, bij de krant. Volgens Somers ging de bal aan het rollen na ‘een getuigenis’. “De daaropvolgende hoorzitting in het gemeentehuis met onze mensen erbij was niet geruststellend”, aldus de woordvoerder. Wat er dan net gebeurd zou zijn in het Kinderdagverblijf, is nog niet duidelijk.

Ook waarnemend burgemeester Olivier Verhulst (Open Vld) bevestigt de schorsing bij Het Nieuwsblad: “De aantijging die zowel ons als Opgroeien maandag bereikt heeft, was voldoende ernstig om meteen politie ter plaatse te sturen en de nodige vaststellingen te doen.”

De schorsing van de uitbatingsvergunning loopt al zeker tot 30 november. “Maar mogelijk komt er voor de ouders al eerder uitsluitsel. Dat kan een toelating tot heropening zijn of het bevel tot definitieve sluiting”, klinkt het.

Eerder werd ook al bekendgemaakt dat dinsdag een jongen van acht maanden is overleden in een crèche in het West-Vlaamse Eernegem. Het is nog niet duidelijk hoe de baby precies om het leven is gekomen.