Kind van 11 maanden kritiek na incident bij onthaalouder in Malle: ‘Stopte plots met ademen’

Volgens burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) was het kind donderdag ziek geworden. “De onthaalouder, die een zeer goede reputatie heeft, heeft het kindje te slapen gelegd”, vertelt ze. “Maar toen ze even later weer ging kijken, stelde ze vast dat er iets mis was. Het kindje ademde niet meer.”

De onthaalouder zou vervolgens zelf de hulpdiensten gebeld hebben en was naar verluidt het kind ook zelf al aan het reanimeren toen de ziekenwagen ter plaatse kwam. “De hulpdiensten hebben haar zelfs nog gefeliciteerd met haar aanpak”, zegt Van Looy nog. “Er had niet beter gehandeld kunnen worden.”

Het kindje verkeerde donderdagavond nog altijd in kritieke toestand, meldt Van Looy. “Ik wil in de eerste plaats mijn medeleven uiten naar de ouders van het kindje toe.”

In shock

De bewuste kinderopvang is intussen gesloten. “We hebben de onthaalouder die kans gegeven”, zegt Caroline Audoor van koepelorganisatie FERM, waar de bewuste onthaalouder bij aangesloten is. “Door de shock is zij momenteel niet in staat om nog kinderen op te vangen. Haar verantwoordelijke heeft ook beslist om haar minstens een maand lang op non-actief te zetten. Andere ouders zijn op de hoogte gebracht zodat er voor hen een alternatieve opvang gezocht kan worden.”

De opvang werd ook met onmiddellijke ingang geschorst door het Agentschap Opgroeien. “Uit voorzorg hebben wij een schorsing met onmiddellijke ingang uitgesproken”, bevestigt Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien. “FERM had deze onthaalouder vandaag (donderdag, red.) al op non-actief gezet. Het is een ernstig incident, in eerste instantie voor de ouders. Nu is het belangrijk dat we uitzoeken wat er precies gebeurd is.”

“Het labo en onze ploegen zijn ter plaatse geweest, maar momenteel wijst niets op kwaad opzet of een fout”, aldus Nick Krols van Politiezone Voorkempen. “Het gaat hier waarschijnlijk om een spijtige samenloop van omstandigheden. Niemand werd in dit dossier aangehouden.”

Vergunning opgeheven

Gisteren heeft het agentschap Opgroeien ook nog de vergunning opgeheven van zes vestigingen van de groep NeoKids, in Antwerpen, Overijse, Dilbeek, Hoeilaart, Kraainem en Zaventem.

Bij NeoKids liep al een lang traject van opvolging na de vaststelling van structurele problemen en financiële moeilijkheden. De groep is er volgens het agentschap Opgroeien niet in geslaagd om de problemen weg te werken. Daarom wordt de vergunning ingetrokken.

Omdat er geen sprake is van acuut gevaar, mogen de vestigingen wel nog open blijven tot 4 december, zodat de ouders de kans krijgen om een alternatief te zoeken.