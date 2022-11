Kim Jong-un: Noord-Korea wil grootste kernmacht ter wereld worden

Kim Jong-un deed de uitspraken tijdens een ontmoeting waarbij hij hoge militairen die betrokken waren bij de recente lancering van Noord-Korea’s grootste langeafstandsraket promotie gaf. Door te investeren in kernwapens wil Kim Jong-un ‘de waardigheid en soevereiniteit van de staat en het volk op een betrouwbare manier beschermen’, zei hij. ‘Het uiteindelijke doel is de grootste strategische kernmacht ter wereld te worden, de grootste macht van deze eeuw’, aldus Kim.

Vorige week vrijdag woonde Kim Jong-un een test van de nieuwe langeafstandsraket ‘Hwasong-17' bij. De Noord-Koreaanse leider zei toen dat hij nucleaire dreigementen vanuit andere landen, vooral de Verenigde Staten, ‘met atoomwapens zal bestrijden’. Hij noemde de ‘Hwasong-17’ bovendien het ‘sterkste strategische wapen ter wereld’ en zei dat de raket de vastberadenheid van Noord-Korea weergeeft, evenals het vermogen om het sterkste leger ter wereld op te bouwen.

Noord-Koreaanse wetenschappers hebben een ‘geweldige stap voorwaarts gezet in de ontwikkeling van de technologie om kernkoppen te plaatsen op ballistische raketten’, aldus Kim. Hij weidde niet uit over die technologie of verdere plannen.

De lancering van de ‘Hwasong-17’ zorgde eerder deze maand voor een ingelast topoverleg tussen leiders van Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de VS en Zuid-Korea op de conferentie rond Azië-Pacifische Economische Samenwerking (APEC) in Bangkok. Volgens Zuid-Koreaanse waarnemers zou de raket New York en Washington kunnen bereiken.

Dat de nieuwste Noord-Koreaanse raketten het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken, was voor de VS reden om een uitspraak te vragen van de VN-Veiligheidsraad, die in diverse resoluties de rakettesten van Noord-Korea heeft verboden.