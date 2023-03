Kim Jong-un brengt Noord-Korea in paraatheid voor nucleaire tegenaanval

Kim Jong-un houdt de VS en Zuid-Korea verantwoordelijk voor de oplopende spanningen in de regio. Vorige week maandag begonnen die twee landen aan een elf dagen durende gezamenlijke militaire oefening Freedom Shield. In een reactie daarop voerde het leger van Noord-Korea zaterdag en zondag ook zelf militaire oefeningen uit. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA waren de oefeningen bedoeld om de ‘nucleaire tegenaanvalcapaciteit’ te versterken en moet er een afschrikwekkende werking van uitgaan.

Tijdens de oefeningen werd volgens het persbureau een ballistische raket met een namaakkernkop afgeschoten om een doel op 800 kilometer afstand te raken. Kim, die toezicht hield op de test, benadrukte de noodzaak van dergelijke oefeningen in geval het land wordt gedwongen een ‘plotselinge en krachtige nucleaire tegenaanval’ te plaatsen. ‘Nu onze vijanden zich steeds agressiever richting ons gaan gedragen, is het van het grootste belang dat we ons nucleaire oorlogsarsenaal exponentieel versterken’, aldus Kim volgens KCNA. ‘We zullen niet aarzelen om te reageren op een ongewenste situatie.’

Noord-Korea heeft dit jaar zo’n twintig raketten afgevuurd. Volgens het staatspersbureau hebben al ruim 1,4 miljoen Noord-Koreanen zich vrijwillig aangemeld bij het leger om tegen de VS te vechten.