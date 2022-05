Kevin Spacey belooft zelf naar VK te gaan voor aanklachten seksueel wangedrag

Spacey werd afgelopen week aangeklaagd voor vier gevallen van aanranding bij drie mannen. Formeel moet de acteur zich in het Verenigd Koninkrijk melden om een zaak tegen hem te kunnen beginnen. De Britse autoriteiten meldden eerder deze week dat zij formeel aan de VS zouden vragen om uitlevering van Spacey als de acteur zelf niet naar het Verenigd Koninkrijk zou komen. Dit zou betekenen dat hij in de VS aangehouden zou moeten worden.

Justitie heeft niet gezegd door wie de aanklachten zijn ingediend. In een van die gevallen gaat het om het “zonder toestemming aanzetten” tot penetratie. Het betreft incidenten tussen maart 2005 en april 2013, die zich deels zouden hebben afgespeeld in de wijk in Londen waar het Old Vic-theater is gevestigd. Daar was Spacey destijds artistiek directeur.

De 62-jarige Spacey, bekend van films als Usual Suspects, LA Confidential en Se7en, was in 2017 al door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De zaak zorgde ervoor dat de acteur kort daarna moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie House Of Cards, waarin hij de hoofdrol van president Frank Underwood speelde. Meerdere zaken werden geschikt en geseponeerd, maar er bleef wel een onderzoek naar de acteur lopen.

Als Spacey zich meldt voor de rechtszaak, betekent dat niet automatisch dat de acteur maanden of zelfs jaren in het VK hoeft te blijven. De rechter kan hem gedurende de zaak toestemming geven om weer terug te reizen naar de VS, mits hij belooft dat hij terugkomt als de rechter daarom vraagt. Deze regeling hangt af van de rechtbank. Spacey heeft alle aantijgingen altijd ontkend.