Kevin en Jonathan Borlée stoppen na Olympische Spelen van 2024 met atletiek

Kevin en Jonathan Borlée op het EK Atletiek in 2018. Beeld EPA

Tweelingbroers Kevin en Jonathan Borlée (34) hebben op een persconferentie in het Koning Boudewijnstadion in Brussel de einddatum van hun atletiekcarrière meegedeeld. Ze stoppen na de Olympische Spelen in Parijs in de zomer van 2024.