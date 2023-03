Kevin De Bruyne is de nieuwe kapitein van de Rode Duivels: ‘Het is een hele eer’

De 31-jarige middenvelder van Manchester City neemt de aanvoerdersband over van Eden Hazard, die afscheid nam van de nationale ploeg. Thibaut Courtois en Romelu Lukaku worden vicekapitein. De Bruyne telt intussen 97 caps waarin hij 25 keer de weg naar doel vond en 46 assists uitdeelde. Met een 1-0 nederlaag in augustus 2010 in en tegen Finland, onder toenmalig bondscoach Georges Leekens, vierde hij zijn debuut. Enkele maanden voordien was hij voor het eerst bij de hoofdmacht van de nationale ploeg opgeroepen.

De middenvelder spreekt in een videofragment voor de camera van de KBVB van “een trots moment” om aanvoerder te zijn van de Duivels. “Ik ben hier al heel lang om te voetballen voor België”, aldus De Bruyne. “Maar om de ploeg en ons land op deze manier te vertegenwoordigen, is een hele eer. Hopelijk kan ik die rol goed vervullen.”

De Rode Duivels bereiden zich deze week voor op de EK-kwalificatiewedstrijd in Zweden (vrijdag in Solna) en de oefeninterland in Duitsland (dinsdag 28 maart in Keulen).