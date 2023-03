Kernkabinet zit nog steeds samen over begroting na nacht onderhandelen

De belangrijkste ministers van de regering-De Croo onderhandelen nu al dagenlang over de begrotingscontrole. Na een eerdere samenkomst woensdag werd een nieuwe poging begonnen ‘s avonds om 20.30 uur. De regeringsleden zitten donderdagochtend nog steeds samen.

De begrotingscontrole verloopt maar moeizaam omdat de regering rekening moet houden met een aantal meeruitgaven, denk aan de asielopvang of de opgevoerde strijd tegen drugscriminaliteit. Tegelijkertijd wil premier Alexander De Croo (Open Vld) van de iets verbeterde budgettaire situatie gebruikmaken om te bekijken of er kan worden bespaard, goed voor zo’n 1,8 miljard euro of 0,3 procent van het bbp.

Op dat laatste loopt de discussie nu al dagen vast. De Croo zou het geld willen halen door de vierde en laatste verhoging van de minimumpensioenen en -uitkeringen te schrappen. Dat is“imbuvable” voor de PS en ook de andere coalitiepartners staan daar niet voor te springen.

Volgens een bron blokkeert de discussie ook na een hele nacht onderhandelen nog op dat punt. Elders valt te horen dat er “verder wordt gewerkt aan een evenwichtige oplossing” en dat er donderdag mogelijk wel een akkoord in zit.

Hoe dan ook wordt premier De Croo donderdagmiddag in de Kamer verwacht voor het wekelijkse vragenuurtje. De deadline voor de begrotingscontrole ligt in principe op 31 maart, morgen dus. Bij de opstelling van de begrotingen van 2023 en 2024 in oktober duurde het na de laatste onderhandelingsnacht tot rond de middag voordat de regering een akkoord beet had.