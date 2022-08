Kerncentrale van Zaporizja ‘totaal losgekoppeld’ van het elektriciteitsnet: dit zijn de mogelijke gevolgen

Aanleiding van de afkoppeling is een brand bij een kolencentrale in de buurt, waardoor de elektriciteitskabels beschadigd zijn die de centrale met het Oekraïense net verbinden, aldus het bedrijf. Volgens Energoatom werken de beveiligingsmechanismen goed en wordt eraan gewerkt om de centrale weer met het net te verbinden.

“De twee reactoren die nog in werking waren, zijn losgekoppeld”, meldt het bedrijf op Telegram. “Als gevolg hiervan hebben de acties van de indringers ertoe geleid dat de kerncentrale van Zaporizja voor het eerst in haar geschiedenis volledig van het elektriciteitsnet is losgekoppeld.”

“De laatste transmissielijn die de kerncentrale verbindt met het Oekraïense energiesysteem is twee keer onderbroken. Drie andere transmissielijnen waren eerder beschadigd door Russische beschietingen”, zo vermeldt het Telegrambericht nog. “Er zijn operaties opgestart om een van de reactoren op het net aan te sluiten.”

Russisch plan

De Britse krant The Guardian had gisteren nog melding gemaakt van een gedetailleerd Russisch plan om de kerncentrale los te koppelen van het Oekraïense elektriciteitsnet.

“De voorwaarde voor het plan was dat er zware schade zou zijn aan alle lijnen die de kerncentrale van Zaporizja verbinden met het Oekraïense netwerk”, verklaarde Petro Kotin, het hoofd van Energoatom. Hij waarschuwde dat het Russische leger de verbindingen zou viseren om het noodscenario uit te kunnen voeren.

Gevolgen

De kerncentrale van Zaporizja is de grootste van Europa en levert volgens Energoatom energie voor 4 miljoen huishoudens. De ontkoppeling berooft Oekraïne dus van een belangrijke stroombron.

In grote delen van het door Rusland veroverde zuiden van Oekraïne is de stroom eerder vandaag al uitgevallen. In de stad Cherson zou hierdoor ook de drinkwatervoorziening zijn stilgevallen.

Maar het loskoppelen van de centrale houdt ook een nucleair veiligheidsrisico in, omdat het systeem dan van één elektriciteitsbron afhankelijk wordt voor de koeling van de reactoren, zo zei Kotin aan The Guardian. “Je kunt niet zomaar onmiddellijk van het ene systeem op het andere overschakelen. Je moet alles aan de ene kant uitschakelen, en dan begin je aan de andere kant aan te schakelen.”

Tussendoor zou de koeling afhankelijk zijn van een dieselgenerator, zonder back-up als die het zou begeven. “Anderhalf uur zonder koeling kan al tot kernsmelting leiden”, aldus Kotin. Dat is ook wat gebeurde in de kerncentrale in Fukushima na een stroomuitval door een tsunami. Maar een kernsmelting leidt er niet automatisch toe dat grote hoeveelheden radioactief materiaal vrijkomen, meldden nucleaire experts eerder in een analyse van het veiligheidrisico door het wetenschapsblad Nature. Welke impact zo’n scenario zou hebben op de onmiddellijke en verdere omgeving is onduidelijk.

De centrale en de ruime omgeving worden al enige tijd bezet door Russische troepen. De afgelopen weken beschuldigden de Russen en de Oekraïners er elkaar van aanvallen uit te voeren op de centrale. De druk op Rusland om inspecteurs van de Verenigde Naties toe te laten in de centrale neemt toe. Volgens Kotin zit er schot in de onderhandelingen en zouden inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap over één à twee weken ter plaatse kunnen zijn.