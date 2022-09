Keniaans hooggerechtshof bevestigt verkiezing William Ruto tot president

“Dit is een unanieme beslissing. De klachten worden afgewezen”, aldus Martha Koome, voorzitter van het hooggerechtshof. Ontslagnemend vicepresident Ruto kreeg in augustus 50,49 procent van de stemmen, tegenover 48,95 procent voor Odinga, of een verschil van 230.000 stemmen. Twee andere kandidaten kregen een verwaarloosbaar stemmenaantal.

Eerder had Odinga, jarenlang de oppositieleider en al voor de vijfde keer kandidaat, het resultaat van de stembusgang al verworpen. De verkiezingen waren een “parodie”, vond Odinga.

In een eerste reactie zegt Odinga de beslissing te respecteren, ook al keurt hij die “ten zeerste af”.

“Wij hebben de rechtsstaat en de grondwet altijd verdedigd. In dit opzicht respecteren we de beslissing van het hof, hoewel we het vandaag grondig oneens zijn met de uitspraak,” zei het 77-jarige Keniaanse politieke icoon, die zijn vijfde presidentsverkiezing verloor.