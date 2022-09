KBC adverteert met tijdelijk onder nul gaan aan 9 procent rente ‘om herfstmaanden door te komen’

Door de geëxplodeerde energiefacturen neemt het aantal mensen met geldproblemen toe. Zo is het aantal aanvragen om de rekeningen te betalen via een afbetalingsplan verdrievoudigd. Deurwaarders zien recent ook tweeverdieners als een nieuw soort schuldenaars.

KBC lijkt op die trend te willen inpikken door reclame te maken voor de ‘Budgetfaciliteit’. Dat is een dienst waarmee je tot 750 euro onder nul kan gaan op een zichtrekening. Daarna heb je een maand om de schulden aan KBC te vereffenen. Daarbovenop betaal je 9,39 procent rente voor het bedrag en afhankelijk van het aantal dagen waarmee je onder nul gaat.

Nou — grootbank pusht via zijn app hoe mensen onder nul kunnen gaan, inspelend op herfst (en energie?) sentiment. Dat daar 9 percent rente achter zit, zullen velen, en zeker kwetsbaren, missen. Kan je vragen over stellen. pic.twitter.com/aoudm9ZSJO — Pieter Haeck (@pieter_haeck) 12 september 2022

In een reactie aan Het Laatste Nieuws schrijft KBC-woordvoerder Pieter Kussé dat de bank “via het afmeldscherm van KBC Mobile regelmatig acties of producten in de kijker” zet. “Het is zeker niet specifiek gericht op de huidige problematiek”, laat zijn collega Stef Leunens weten aan de redactie van VTM Nieuws.

Over de timing heeft Kussé het volgende te zeggen: “September is een typische maand waarin diverse facturen samenkomen (abonnementen, schoolfacturen, facturatie na bouwverlof…), de klant bepaalt zelf waarvoor hij deze (beperkte) ademruimte wens te benutten.”

Het is niet de eerste keer dat de grootbank reclame maakt voor de ‘Budgetfaciliteit’. In 2020 stuurde KBC een mail uit naar aanleiding van Valentijn met als titel: ‘Is je liefde groter dan je budget?’.

In het tweede kwartaal van 2022 boekte KBC in totaal een nettowinst van 811 miljoen euro. Tijdens de eerste jaarhelft kwam het neer op 1,269 miljard euro. Daarvan kwam 790 miljoen euro van de Belgische tak van de financiële groep.