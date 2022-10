‘Kans op mindere werking of net meer bijwerkingen’: veel Belgen zijn onzorgvuldig met geneesmiddelen

“We springen duidelijk te onvoorzichtig om met geneesmiddelen en dat is gevaarlijk. Er moet absoluut meer sensibilisering komen”, vindt Annelies Vanderlinden, apothekeres van Viata. “Een op de tien gooit een neusspray pas weg als die op is. Dat is gevaarlijk, want zulke middelen komen in contact met je als je ziek bent en als je deze lang bewaart, wordt het een wildgroei aan bacteriën.”

Ook bij het innemen van medicatie maken we fouten. Zo neemt 30 procent wel eens medicijnen in met koffie, 29 procent met fruitsap en 13 procent met alcohol. “De combinatie met deze dranken kan ongewenste effecten opleveren zoals een verminderde werking of net versterkte bijwerkingen. Cafeïne in koffie kan bijvoorbeeld leiden tot onrust, slapeloosheid en hartkloppingen”, legt Vanderlinden uit.

Eén op de zeven neemt ook weleens op eigen initiatief een extra dosis geneesmiddel zonder dit met een dokter of apotheker te bespreken. En wat veel mensen niet weten, is dat je een geneesmiddelentablet niet zomaar in twee mag breken of verbrijzelen. Meer dan een vijfde doet dit weleens zonder advies. “Maar dit kan zorgen voor een mindere werking en ook meer bijwerkingen omdat bepaalde stoffen zo te snel vrijkomen.”

In het boek Medicijnwijzer beantwoordt Vanderlinden 100 belangrijke vragen aan de apotheker.