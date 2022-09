Kans op fraudeproces tegen Trump neemt toe

De procureur-generaal van New York, Letitia James, ontving een aanbod van de advocaten van Donald Trump om het onderzoek naar het familiebedrijf te schikken. James heeft het verzoek afgewezen, schrijft The New York Times. Dit maakt de weg vrij voor een rechtszaak waarin Trump van fraude wordt beschuldigd, aldus drie mensen die van de zaak op de hoogte zijn.

Letitia James overweegt ook ten minste één van de volwassen kinderen van Trump aan te klagen. Ivanka, Eric en Donald Trump Jr. zijn allemaal leidinggevenden geweest bij het bedrijf van Trump, de Trump Organization.

Hoewel de Trump Organization al maandenlang toenadering zoekt tot het kantoor van de procureur-generaal zijn er nog geen aanwijzingen dat er binnenkort een schikking zal worden getroffen.

Het onderzoek gaat over de vraag of Trump heeft gefraudeerd met de waarde van zijn activa - onder meer golfbanen, hotels en commercieel vastgoed. Mogelijk heeft hij deze waarde opgeblazen, waardoor hij gunstige leningen en andere financiële voordelen kon krijgen. Laetitia James heeft een drieënhalf jaar durend onderzoek opgezet.

James is tevens Democraat en heeft zich kandidaat gesteld voor de herverkiezing in november, waarmee ze een van de belangrijkste tegenstanders is van Trump. Laatstgenoemde heeft haar onderzoek afgedaan als een politiek gemotiveerde heksenjacht.

Als de zaak daadwerkelijk voor de rechter komt en Trump verliest, kan een rechter financiële sancties opleggen en de bedrijfsactiviteiten van de voormalige president in New York inperken. Dit alles zou dan plaatsvinden in 2024 - midden in de presidentscampagne - waar hij naar verwachting aan zal deelnemen.

Toch is James niet verzekerd van een overwinning als de zaak doorgaat naar de rechtbank. Als dat gebeurt, kan Trump eventueel vertragen en procederen over elk detail. Daarmee kan de zaak maanden of jaren vertraagd worden.

De procureur-generaal is niet de enige die onderzoek doet naar Trump. Vorige maand doorzocht de FBI zijn huis als onderdeel van een federaal onderzoek naar zijn verwijdering van gevoelig staatsmateriaal uit het Witte Huis. Onlangs namen federale autoriteiten de telefoons van twee van zijn naaste adviseurs in beslag en werden er tientallen dagvaardingen gestuurd naar zijn assistenten.

Ook staat de Trump Organization volgende maand voor de rechter in Manhattan voor beschuldigingen van belastingontduiking. In die zaak hebben de aanklagers de overhand, omdat zijn oude financieel directeur ermee instemde te getuigen tijdens het proces en schuld erkende.