Kans om zeldzaam noorderlicht in ons land met het blote oog te zien komende nacht iets groter

Dat het noorderlicht deze dagen ook in onze contreien zichtbaar is hebben we te danken aan een krachtige zonnestorm in combinatie met helder weer. Komende nacht beloven de omstandigheden in België nog iets gunstiger te zijn dan afgelopen nacht, waardoor de kans groter is dat we ook bij ons het noorderlicht met het blote oog kunnen bewonderen.

De beste kans om het spektakel te spotten heb je tussen middernacht en 3 uur. In het tweede deel van de nacht verhoogt de kans op bewolking.

De komende jaren kunnen we met wat geluk nog vaker het noorderlicht bewonderen in eigen land. De activiteit van de zon heeft namelijk een cyclus van elf jaar. In die tijd neemt de activiteit toe om dan weer af te zwakken.

De komende piek zal plaatsvinden halverwege 2025, berekende NASA in 2020. Dat betekent dat er de komende jaren grotere zonnestormen zullen plaatsvinden, waarbij meer geladen deeltjes in de atmosfeer terechtkomen. Met als gevolg dat het noorderlicht ook verder naar het zuiden te zien, en het in het noorden feller wordt.

Wat is het noorderlicht? Het noorderlicht, ook wel poollicht genoemd, wordt op 800 tot 1000 kilometer boven het aardoppervlak veroorzaakt door een wolk van elektrisch geladen deeltjes die afkomstig is van de zon. Die deeltjes worden met een snelheid van 300 tot 700 kilometer per seconde de ruimte in geslingerd. In de atmosfeer botsen deze deeltjes met zuurstof- en stikstofdeeltjes waardoor er energie vrijkomt en er kleuren te zien zijn aan de hemel. Door het aardmagnetisch veld worden de elektrisch geladen deeltjes aangetrokken richting de noordpool en de zuidpool. Het is dan ook bijzonder dat het fenomeen in ons land te zien is.