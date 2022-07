Kanker efficiënter behandeld door coronapandemie: ‘Een enorme verbetering voor duizenden patiënten’

Waar mensen met prostaatkanker vroeger 35 tot 40 keer naar het ziekenhuis moesten, zijn ze er nu vaak met vijf bestralingen vanaf. Veel vrouwen met borstkanker hoeven slechts vijf keer in plaats van vijftien tot dertig keer naar het ziekenhuis. Patiënten met een melanoom hoeven voor immuuntherapie niet meer om de drie weken naar het ziekenhuis, maar één keer in de zes weken.

Corona zorgde er niet alleen voor dat in het bedrijfsleven thuiswerken opeens massaal toegepast werd. Ook in de medische wereld leidde het tot een snellere introductie van nieuwe werkwijzen. “Artsen waren voorzichtig om kankerpatiënten naar het ziekenhuis te halen uit vrees dat ze covid zouden oplopen”, zegt digestief oncoloog Karen Geboes (UZ Gent). “Daardoor werden nieuwe behandelingen, waarvan het nut reeds aangetoond was in internationale studies, veel sneller toegepast op grote schaal.”

Zo ontdekten ze bij de behandeling van darmkanker dat langer wachten na een bestraling van vijf dagen, gevolgd door chemotherapie, even goede overlevingskansen biedt als iemand vijf weken lang tegelijk bestralen en chemo toedienen in het ziekenhuis. Bij patiënten met borst- of prostaatkanker bleken minder bestralingen met hogere dosissen even goed te werken. Cruciaal is dat er betere bestralingsapparatuur kwam, die toelaat om veel preciezer een tumor te bestrijden zonder het weefsel rond de tumor te beschadigen.

Even belangrijk is dat er tijdens corona de terugbetaling van de behandeling aangepast werd. “Om recht te hebben op de hoogste terugbetalingstarieven moest je vroeger minstens vijftien bestralingssessies uitvoeren”, zegt radiotherapeut Mark De Ridder (UZ Brussel). “In de coronacrisis is dat voor borstkanker teruggebracht tot vijf sessies.”

Hersteltraject draaglijker

Aanvankelijk bleef de behandelperiode even lang, alleen moesten de patiënten minder vaak naar het ziekenhuis. “Bij prostaatkanker lieten we patiënten nog één keer per week naar het ziekenhuis komen”, zegt Piet Dirix, radiotherapeut-oncoloog bij Iridium, het grootste radiotherapienetwerk van België. “Maar inmiddels weten we dat vijf bestralingen in anderhalve week even goed werken.”

Rony De Grande, secretaris van patiëntenvereniging Think Blue Vlaanderen voor mensen met prostaatkanker, noemt het ‘een hele verbetering voor kankerpatiënten’. “Als je meer dan dertig keer heen en weer naar het ziekenhuis moet rijden, raak je dat kotsbeu. Met deze nieuwe behandelingen wordt het hersteltraject veel draaglijker.”

Toch blijven artsen erop hameren dat overleg met de patiënt altijd nodig blijft. Hogere doses bij bestralingen kunnen bijvoorbeeld ook tot hogere neveneffecten leiden. “Ook aan bijvoorbeeld patiënten met baarmoederhalskanker of keelkanker kun je niet zomaar hogere doses geven, want dan bestraal je het hele bekken of de hele hals mee”, zegt Dirix. “Voor die ziektes is het wachten op preciezere behandelingen.”