Kampioen Antwerp pakt eerste driepunter dankzij owngoal van Cercle Brugge

Met Van Den Bosch aan de aftrap ter vervanging van de geschorste Avila, had Antwerp een lange inloopperiode nodig om het altijd lastige Cercle Brugge van zich af te schudden. In de openingsfase van de wedstrijd was vooral de Zweedse aanwinst Ondrejka gevaarlijk, maar echte mirakels moest Warleson niet uit zijn handschoenen toveren om Antwerp van een voorsprong af te houden. Vanaf het halfuur verhoogde de landskampioen de druk op de Brugse defensie, en was er wel een goede Warleson nodig om de nul te houden toen Bataille op links de flank afrende en hard uithaalde.

Cercle Brugge speelde goed georganiseerd en met zijn gekende intensiteit, de smadelijke 7-2 nederlaag van een week geleden in Lille was duidelijk uit de Brugse hoofden. Zonder Ayase Ueda, wel nog in de tribune in afwachting van de officiële afronding van zijn transfer naar Feyenoord, was het vooral de techisch vaardige Yann Gboho die zich in de kijker speelde. Maar tot echt doelgevaar leidden diens acties niet, wel tot halve kansjes voor Denkey. Rode Duivel Olivier Deman onderscheidde zich vooral in defensief opzicht, met enkele goede tussenkomsten.

Uiteindelijk was het de beste Antwerpenaar, Jacob Ondrejka, die de ban brak op slag van rust. Goed uitgestuurd door Bataille leek de Zweed op weg naar het doelpunt dat hij al een tijdje verdiende. Dat kwam er ook, maar wel van de voet van Jesper Daland die de bal ongelukkig in eigen doel gleed.

In een fel betwiste tweede helft verzuimde Vincent Janssen vroeg de trekker over te halen na een scherpe omschakeling van Kerk en Balikwisha. Butez moest voor zijn team de meubelen redden op een kopbal van Deman, maar de grootste doelkans was helemaal op het eind weer voor Antwerp. Arthur Vermeeren kogelde vanop afstand tegen de kruising.