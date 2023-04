Kamerfractieleider Ecolo na ontslag van Schlitz: ‘Intentioneel liegen heeft ze niet gedaan’

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz kondigde woensdagochtend haar ontslag aan. De Ecolo-politica kwam de voorbije dagen in nauwe schoentjes nadat was gebleken dat ze haar persoonlijke logo had gebruikt bij gesubsidieerde organisaties. Volgens oppositiepartij N-VA heeft ze daar ook over gelogen. In een verklaring op haar kabinet erkende Schlitz dat ze “een fout heeft begaan” en dat ze zich daar ook voor verontschuldigd heeft. Op de vraag of ze effectief gelogen heeft, ging de Ecolo-politica niet in.

“Intentioneel liegen heeft ze niet gedaan”, zei ook Gilles Vanden Burre donderdag. Maar achteraf bekeken, had ze de zaken wel anders kunnen aanpakken, vindt hij. “Ze had kunnen zeggen: ‘Ik heb een fout begaan, ik bied mijn excuses aan en ga nu verder mijn beleid voeren.’ Nu bekeken, zouden we dat misschien beter hebben gedaan.”

Toch werd er in het verleden vaak anders omgegaan met vergelijkbare situaties, vindt hij. “Sommige ministers in de Zweedse coalitie hebben bijvoorbeeld in het parlement niet de waarheid verteld en die zijn aangebleven. Ik denk dat de politieke wereld harder is voor vrouwen.”

‘Seksistisch en seksueel geweld’

De fractieleider ging tot slot nog even in op de veelbesproken zin die Schlitz aan het einde van haar persconferentie uitsprak. “Ik hoop dat ik met mijn ontslag de lat hoger leg voor ethiek in de politiek”, zei ze woensdag. “Met inbegrip van het seksistisch en seksueel geweld begaan door politieke mandatarissen.”

“Het was geen specifiek geval dat ze wilde benoemen”, zei Vanden Burre daarover. “Maar de strijd tegen seksistische discriminatie is haar job. Ze wil het maatschappelijke debat meer gewicht geven.”