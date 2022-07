Kamercommissie geeft groen licht voor omstreden Iran-deal

Na dagenlang tumult boog het parlement zich dinsdag voor het eerst over het voorgestelde verdrag. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kon daarbij niet genoeg herhalen dat het om een zaak van groot veiligheidsbelang gaat. “Wordt dit verdrag niet met spoed goedgekeurd, dan zal de dreiging tegen Belgische belangen en zelfs tegen Belgische burgers toenemen.”

Tot maandag was iedereen ervan overtuigd dat de deal met het Iraanse regime in de eerste plaats een manier was om Ahmadreza Djalali, de Zweeds-Iraanse gastprofessor aan de VUB die in 2017 in Iran tot de dood veroordeeld is, vrij te krijgen.

Maar er bleek nog een andere link te zijn met ons land. De Standaard meldde dat ook de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele, die al jaren voor ngo’s in Mali, India, Afghanistan en Iran werkt, sinds februari opgesloten is in een Iraanse gevangenis.

Terroristen

De zogenoemde ‘Iran-deal’ is omstreden. De vrees is dat Iran in ruil voor de vrijlating van Djalali of Vandecasteele zal eisen dat Asadollah Assadi wordt overgeleverd. Assadi werkte voor Iran als diplomaat in Europa en rekruteerde in 2018 een koppel uit Wilrijk om een bomaanslag te plegen op een congres van de Iraanse oppositie nabij Parijs.

De man is voor die verijdelde aanslag in ons land veroordeeld tot twintig jaar cel. Bij een terugkeer in Iran is de kans groot dat hij meteen vrijgelaten wordt. Toen Van Quickenborne gevraagd werd of hij kon garanderen dat de deal niet gebruikt zal worden om Assadi terug te laten keren naar Iran, reageerde hij: “Ik kan daar geen voorafname over doen.”

De voorbije dagen rees ook bij de meerderheid in het parlement twijfel of zo’n verdrag wel de juiste keuze was. In de bevoegde parlementaire commissie werd het wetsontwerp niettemin goedgekeurd. Donderdag moet het voorstel opnieuw gestemd worden in de Kamer. Als de tekst ook daar groen licht krijgt, wordt België het eerste land dat zo’n verdrag met Iran tekent.

N-VA-Kamerlid Peter De Roover wees erop dat het verdrag – voor het uitwisselen van veroordeelden – in principe weinig verandert aan de situatie van Vandecasteele. “Hij is nog niet veroordeeld en zit als het ware in voorhechtenis. Het verdrag is dus niet op hem van toepassing.” Ook voor Djalali verandert het verdrag in strikte zin weinig, want hij is geen Belgische onderdaan. Ons land spant zich wel in om hem vrij te krijgen omdat hij aan de VUB werkte.

Minister van Quickenborne gaf toe dat Vandecasteele inderdaad niet onder het verdrag valt. Maar hij gaf wel aan dat het verdrag mogelijk helpt om iets te veranderen aan zijn situatie. Daarmee leek de minister te suggereren dat er een deal gemaakt kan worden met Iran: ons land stuurt Assadi terug, Iran laat Vandecasteele of Djalali weer vrij.