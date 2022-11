Kamercommissie buigt zich over begroting na forse kritiek op De Bleeker: wat mogen we verwachten?

Er was toch al een akkoord over de begroting voor 2023?

De federale regering raakte het in oktober eens over de begrotingen van 2023 en 2024. Oppositiepartij N-VA wees er eerder deze week echter op dat uit documenten die de regering in de Kamer indiende bleek dat het tekort in 2023 al is uitgediept van 2,9 tot 3,4 procent, wat in absolute cijfers neerkomt op een verschil van 1,7 miljard euro.

De federale regering gaat zo toch uit van een globaal begrotingstekort van 5,8 procent van het bbp in 2023 in plaats van 6,1 procent.

Hoe kon die fout in de begroting gebeuren?

Het kabinet van staatssecretaris De Bleeker bevestigde de verslechterde cijfers en wees op de verlengde verlaging van de btw op energie. Daar staat een hervorming van de accijnzen tegenover, zodat de operatie in principe budgetneutraal is. Maar omdat de exacte timing daarvan nog niet gekend is, hield de staatssecretaris rekening met een extra budgettaire kost, en nog niet met de eventuele opbrengsten.

De bijstelling wordt echter teruggedraaid. Volgens haar woordvoerder koos De Bleeker voor de voorzichtige aanpak, maar is ze mogelijk te voorzichtig geweest. De Bleeker sprak van een “materiële fout”, die volgens de staatssecretaris werd opgemerkt en aangepast. Dat zou gebeurd zijn na een onderhoud met premier Alexander De Croo, een partijgenoot van de staatssecretaris.

Waarom komt de Kamercommissie straks bijeen?

N-VA neemt geen genoegen met de uitleg van De Bleeker. Kamerlid Sander Loones noemt het opmerkelijk dat een “materiële fout van 1,7 miljard euro niet is opgemerkt door de 69 kabinetsmedewerkers” van De Croo en De Bleeker. Bovendien zijn de aangepaste tabellen ondertekend door Open Vld-vicepremier Vincent Van Quickenborne en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (c&v), zegt Loones. “Wie lag allemaal te slapen?”, tweet hij.

Op vraag van de N-VA heeft de conferentie van voorzitters van de Kamer daarom beslist om de commissie Financiën vanavond om 18.30 uur samen te roepen over de begroting van 2023. De vergadering zou normaal gezien volgende week plaatsvinden, maar werd dus vervroegd.

Wankelt de stoel van De Bleeker nu?

Het krediet van De Bleeker bij Open Vld zou intussen fel geslonken zijn. Ook binnen de coalitie klinkt het dat de staatssecretaris zichzelf nodeloos in de problemen heeft gebracht met haar interpretatie van de cijfers, aldus De Tijd.

Of het incident gevolgen heeft voor de positie van De Bleeker is nog onduidelijk. Volgens hoge liberale bronnen moet ze in de Kamercommissie een goede beurt maken en uit één mond spreken met de premier, schrijft De Tijd nog. De Bleeker zou zelf niet aan opstappen denken.