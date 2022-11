▶ Kamercommissie behandelt dood van politieman in Schaarbeek: volg het hier live

Justitieminister Vincent Van Quickenborne pleit om de link tussen vrijwillige en gedwongen opname te verduidelijken. Dat zei de minister maandagnamiddag in de Kamer, tijdens een extra zitting van de gemeenschappelijke commissie Binnenlandse Zaken en Justitie, naar aanleiding van de aanval op een politiepatrouille donderdag in Schaarbeek, waarbij een politieagent om het leven is gekomen.

“De wet van 26 juni 1999 op de geesteszieken kan worden aangepast”, aldus de minister. “Zodat men bij een vrijwillige opname, met criteria rond gevaarlijkheid zoals van toepassing bij gedwongen opname, toch afspraken zou kunnen maken met politiediensten en het ziekenhuis.” Zeker als er iemand al op OCAD-lijst staan, zou er geen ruimte mogen zijn voor interpretatie, volgens Van Quickenborne.

De commissie is bijeen gekomen omdat er “toch heel wat vragen te stellen zijn bij de gebeurtenissen”, aldus de voorzitster van de commissie Justitie, Kristien Van Vaerenbergh (N-VA). De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie - Annelies Verlinden (cd&v) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld) - zijn aanwezig in de commissie.

Onder meer oppositiepartij N-VA had om zo’n commissie gevraagd. “De bevoegde ministers moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven wat er daar precies is gebeurd en hoe het zover kon komen”, stelden de N-VA-Kamerleden Yngvild Ingels en Koen Metsu. “Als blijkt dat Justitie en Binnenlandse Zaken in deze zaak fouten gemaakt hebben, dan moeten zij hun verantwoordelijkheid opnemen.”

Ook Vlaams Belang zei de bevoegde ministers “duchtig” te willen ondervragen in het parlement en “alle pistes open te houden inzake verder parlementair onderzoek”.