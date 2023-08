‘Kameraadschapsavond’ voor IJzerwake kan toch plaatsvinden, beslist Raad van State

Nadat IJzerwake vorig jaar geen toelating kreeg om het muziekfestival ‘Frontnacht’ te organiseren op de vooravond van de IJzerwake, wilde de de vzw achter de IJzerwake het dit jaar over een andere boeg gooien door een Kameraadschapsavond te organiseren. Volgens de organisatoren gaat het om een studentencantus, waarbij studenten liedjes zullen brengen uit hun codex. Maar de stad Ieper gaf geen vergunning.

“Er is onvoldoende duidelijkheid wat betreft het event. Ook het Vredescharter werd niet ondertekend”, klonk het bij de stad. Het Vredescharter stelt dat racisme, discriminatie of haatspraak geen plaats hebben in Ieper en elke organisatie die iets wil organiseren moet dat ondertekenen.

Raad van State

De organisatie trok naar de Raad van State. Die beveelt nu de schorsing van het Ieperse besluit waarbij geen toelating werd verleend voor de Kameraadschapsavond.

“De Raad Van State heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat onze grondwettelijke rechten van vrijheid van vergaderen en het recht op vrije meningsuiting, overeind blijven”, zegt Egwin Six van IJzerwake. “De Raad van State is op al onze middelen ingegaan. De toelating werd wel degelijk tijdig aangevraagd. Alle nodige inlichtingen werden gegeven. Het getekende charter voor de IJzerwake geldt uiteraard voor de Kameraadschapsavond.”

BREKEND: IJzerwake wint bij Raad van State en herstelt zo vrije meningsuiting in #ieper. Onze Kameraadschapsavond op 26 aug gaat door. Kom mee zingen en een glas drinken op deze mooie overwinning van de vrijheid tegen de linkse poging tot censuur! #ijzerwake #vrijemeningsuiting — IJzerwake (@ijzerwake) 21 augustus 2023

Vredesstad

“Stad Ieper nam net kennis van de beslissing van de Raad van State wat betreft Kameraadschapsavond. De rechter oordeelde dat de Kameraadschapsavond kan doorgaan. Dit betekent dat we de eerdere weigering dienen in te trekken en dat de vergunning moet verleend worden”, klinkt het bij burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

“Het stadsbestuur blijft evenwel staan achter haar bezorgdheden én de vraag om het vredescharter na te leven, op beide dagen. Ieper is dé Vredesstad bij uitstek en daar willen we ook over waken.” Eerstdaags zit de burgemeester samen met de politiezone Arro Ieper teneinde de politionele inzet te bespreken.

Eerder raakte al bekend dat ook de IJzerwake kan plaatsvinden. Dat besliste het stadsbestuur nadat de organisatie het vredescharter van de stad had ondertekend. Dries Van Langenhove is gastspreker op het evenement.