Kamer zal onwettige pensioenbonussen tot tien jaar in het verleden terugvorderen

Het Bureau van de Kamer heeft beslist om over te gaan tot “maximale terugvordering” van de illegale pensioenextra’s. In tegenstelling tot wat de hoge ambtenaren van de Kamer vanochtend zelf voorstelden, beslissen de parlementsleden zelf dus toch om de beslissingen uit 1998 en 2003 in te trekken. Die kenden pensioenbonussen toe aan vijf afzwaaiende Kamervoorzitters en acht topambtenaren in dienst van de Kamer.

Nochtans bleek uit een advies van de dienst boekhouden van de Kamer dat de kans groot is “dat de uiteindelijke kostprijs voor de Kamer hoger zal zijn dan de effectief teruggevorderde bedragen”, omdat “de Kamer kan verweten worden dat ze hebben bijgedragen aan hun eigen schade”. Het zijn namelijk hoge ambtenaren van de Kamer zelf die de regeling hebben opgezet en er ook mee van profiteerden. Daarom adviseerde die dienst om de pensioenextra’s niet terug te vorderen.

Nog volgens de dienst boekhouden kan de Kamer ‘maar’ tien jaar in de tijd terugkeren in deze zaak, zo staat in de adviezen te lezen. Uitbetalingen van vóór 2013 zijn wellicht verjaard. Herman De Croo heeft zijn brutovergoeding van 210.819,65 euro al volledig teruggestort. Voor hem lijkt de zaak dan ook afgerond.

Concreet zal het federaal parlement nog bij twee andere oud-Kamervoorzitters kunnen aankloppen. Siegfried Bracke (N-VA) en Raymond Langendries (Les Engagés) kregen immers na 2013 nog extra pensioengeld uitbetaald. Het gaat dan over een bedrag van respectievelijk 126.015 euro en 173.210 euro.