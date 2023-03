Kamer maakt onderzoek over pensioenextra’s topambtenaren over aan federaal parket

Concreet is er sprake van “verdachtmakingen over de collusie van ambtenaren”. Samenspannen dus. De Federale Overheidsdienst Pensioenen, die in deze zaak de financieel gedupeerde is, brengt maakt de klacht aanhangig. Hun bedoeling is om het teveel betaalde bedrag (5,8 miljoen euro) op termijn terug te vorderen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers geeft nu aan dat ze haar volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek.

Lees ook Siegfried Bracke over pensioenbonus: ‘Ik ga me niet laten slachten omwille van partijtrouw. Il y a des limites’ Je moet jezelf wel erg bijzonder vinden als je meent dat je recht hebt op een genereuze bonus bovenop het allerhoogst mogelijke pensioen

Gevraagd naar een interventie van het federaal parket in het dossier, reageerde woordvoerder Eric Van De Sypt nog terughoudend: “Er is voorlopig geen sprake van een misdrijf. Of er door ons wordt opgetreden, dat beslist de federale procureur. Wij wachten op het Rekenhof, dat nu eerst onderzoeken zal uitvoeren.”

Maar nu komt het federaal parket dus wel in beeld om mee het dossier van de pensioenextra’s in de Kamer uit te spitten. Het federaal parket zou het dossier op zijn beurt overmaken aan het parket van Brussel, die in deze korter op de bal kan spelen.

Ondertussen werd ook aan het Rekenhof gevraagd om de bedrijfsvoering van de Kamer tegen het licht te houden, waaronder ook het dossier van de pensioenextra’s van vijf ex-Kamervoorzitters en acht gewezen topambtenaren. Verschillende partijen, waaronder ook PVDA, dringen erop aan dat het parket daarom ook de pensioenextra’s van de ex-Kamervoorzitters onderzoekt.