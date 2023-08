Nieuws Vuelta

Kaden Groves sprint naar zege in vierde etappe Vuelta, Edward Theuns wordt derde

Beeld Photo News

Kaden Groves (24) heeft de vierde rit in de Vuelta op zijn naam geschreven. De Australiër van Alpecin-Deceunick toonde zich in een massasprint de snelste van het pak. Sebastian Molano kwam als tweede over de streep, Edward Theuns werd derde. Leider Remco Evenepoel kwam nooit in de problemen.